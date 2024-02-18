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Церемонія BAFTA розпочалась — перші розкішні образи зірок

18 февраля 2024 21:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Церемонія BAFTA розпочалась — перші розкішні образи зірок
Акторка Марго Роббі на церемонії BAFTA. Фото: instagram.com/modaculturemag/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

У Лондоні розпочалась церемонія вручення британської кінопремії BAFTA-2024. Зірки обрали цікаві  образи на сьогоднішній вечір.

Світлинами поділились організатори премії.

Розкішні образи кінозірок на BAFTA-2024

Щорічна церемонія вручення британського "Оскару" кінопремії BAFTA-2024 розпочалась з червоного хідника.

Кінозірки приїхали на премію у шикарних сукнях та костюмах. Зірка "Барбі" Марго Роббі обрала вже звичний для неї ляльковий образ з чорними елементами, які підкреслили її струнку фігуру. Вона вдягла сукню від Giorgio Armani.

Марго Роббі. Фото: Фото: instagram.com/modaculturemag/
Марго Роббі. Фото: Фото: instagram.com/modaculturemag/

 

Головна акторка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз прийшла на захід у вбранні з трояндами на декольте та руках від Tamara Ralph.

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Співачка Дуа Ліпа, яка знялась у детективі "Аргайл", обрала для себе червону сукню з довгим шлейфом від Valentino.

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Зірка культового фільму про моду "Диявол носить Prada" Емілі Блант засяяла у вишуканій сукні від Elie Saab.

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Акторка зі скандального фільму "Солтберн" Розамунд Пайк з'явилась у ніжно-блікитному образі від  Dior.

Церемонія BAFTA розпочалась — перші розкішні образи зірок - фото 8

Супермодель Наомі Кемпбел обрала для себе вбрання від Chanel, яке нагадало пустельну атмосферу франшизи "Дюна".

Церемонія BAFTA розпочалась — перші розкішні образи зірок - фото 9

Інші зірки вдягли не менш цікаві образи — Кейт Бланшетт у Louis Vuitton, Тейлор Рассел у Loewe, Флоренс П'ю у Harris Reed, Фібі Дайневорі у Louis Vuitton і Айо Едебірі в Bottega Veneta.

Церемонія BAFTA розпочалась — перші розкішні образи зірок - фото 10

Церемонія BAFTA розпочалась — перші розкішні образи зірок - фото 11

Церемонія BAFTA розпочалась — перші розкішні образи зірок - фото 12

Церемонія BAFTA розпочалась — перші розкішні образи зірок - фото 13

Церемонія BAFTA розпочалась — перші розкішні образи зірок - фото 14

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