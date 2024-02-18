Церемонія BAFTA розпочалась — перші розкішні образи зірок

Акторка Марго Роббі на церемонії BAFTA. Фото: instagram.com/modaculturemag/

У Лондоні розпочалась церемонія вручення британської кінопремії BAFTA-2024. Зірки обрали цікаві образи на сьогоднішній вечір.

Світлинами поділились організатори премії.

Розкішні образи кінозірок на BAFTA-2024

Щорічна церемонія вручення британського "Оскару" кінопремії BAFTA-2024 розпочалась з червоного хідника.

Кінозірки приїхали на премію у шикарних сукнях та костюмах. Зірка "Барбі" Марго Роббі обрала вже звичний для неї ляльковий образ з чорними елементами, які підкреслили її струнку фігуру. Вона вдягла сукню від Giorgio Armani.

Марго Роббі. Фото: Фото: instagram.com/modaculturemag/

Головна акторка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз прийшла на захід у вбранні з трояндами на декольте та руках від Tamara Ralph.

Співачка Дуа Ліпа, яка знялась у детективі "Аргайл", обрала для себе червону сукню з довгим шлейфом від Valentino.

Зірка культового фільму про моду "Диявол носить Prada" Емілі Блант засяяла у вишуканій сукні від Elie Saab.

Акторка зі скандального фільму "Солтберн" Розамунд Пайк з'явилась у ніжно-блікитному образі від Dior.

Супермодель Наомі Кемпбел обрала для себе вбрання від Chanel, яке нагадало пустельну атмосферу франшизи "Дюна".

Інші зірки вдягли не менш цікаві образи — Кейт Бланшетт у Louis Vuitton, Тейлор Рассел у Loewe, Флоренс П'ю у Harris Reed, Фібі Дайневорі у Louis Vuitton і Айо Едебірі в Bottega Veneta.

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