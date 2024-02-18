Церемонія BAFTA розпочалась — перші розкішні образи зірок
У Лондоні розпочалась церемонія вручення британської кінопремії BAFTA-2024. Зірки обрали цікаві образи на сьогоднішній вечір.
Світлинами поділились організатори премії.
Розкішні образи кінозірок на BAFTA-2024
Щорічна церемонія вручення британського "Оскару" кінопремії BAFTA-2024 розпочалась з червоного хідника.
Кінозірки приїхали на премію у шикарних сукнях та костюмах. Зірка "Барбі" Марго Роббі обрала вже звичний для неї ляльковий образ з чорними елементами, які підкреслили її струнку фігуру. Вона вдягла сукню від Giorgio Armani.
Головна акторка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз прийшла на захід у вбранні з трояндами на декольте та руках від Tamara Ralph.
Співачка Дуа Ліпа, яка знялась у детективі "Аргайл", обрала для себе червону сукню з довгим шлейфом від Valentino.
Зірка культового фільму про моду "Диявол носить Prada" Емілі Блант засяяла у вишуканій сукні від Elie Saab.
Акторка зі скандального фільму "Солтберн" Розамунд Пайк з'явилась у ніжно-блікитному образі від Dior.
Супермодель Наомі Кемпбел обрала для себе вбрання від Chanel, яке нагадало пустельну атмосферу франшизи "Дюна".
Інші зірки вдягли не менш цікаві образи — Кейт Бланшетт у Louis Vuitton, Тейлор Рассел у Loewe, Флоренс П'ю у Harris Reed, Фібі Дайневорі у Louis Vuitton і Айо Едебірі в Bottega Veneta.
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