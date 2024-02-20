Адель відповіла, чи збільшувала губи і відреагувала на меми про себе

Співачка Адель. Фото: instagram.com/adele

Два роки тому відео зі співачкою Адель на баскетбольному матчі у Фініксі перетворилося на вірусне через її кумедний вираз обличчя. Тоді співачка сильно надула губи, через що частина прихильників запідозрили її у збільшенні губ, а інша частина почала робити меми зі співачкою.

Лише зараз Адель пояснила це відео в інтерв'ю виданню Page Six.

"Дулася" на папараці

У 2022 році Адель відвідала баскетбольний матч у Фініксі. Як завжди на таких подіях її знімали папараці. Щоправда, вона робила вигляд, що не бачить камери і показово "дула" губи.

Відео з таким виразом обличчя співачки стало вірусним, з ним почали робити меми.

"Коли консультант щось питає, а я не розумію, що відповісти".

"Я роблю вигляд, що "не слухаю" розмову двох незнайомців біля мене в автобусі".

"Роблю вигляд, що не зважаю на завантаження файлу, щоб він завантажився швидше".

"Босс: "Хтось може затриматися сьогодні на роботі?

Я: (обличчя Адель)"

"Роблю вигляд, що не бачу свого вчителя, коли зайшов з мамою у магазин", — жартували прихильники.

Me pretending I don't see my teacher while I'm with my mom at the grocery store: https://t.co/DkAQaYVMLZ — Orvy 🎧 (@orvilleatari) February 22, 2022

Тепер Адель пояснила, що сталося з її обличчям у той момент.

"Розумію, що це звучить божевільно, але мені не подобається бути відомою. Причина, чому я виглядала наче інша людина, в тім, що я дулася", — розповіла зірка.

Виявилося, їй не подобалося, що її знімають оператори, хоча вона попросила їх цього не робити. Співачка хотіла просто подивитися гру.

Щодо збільшених губ Адель теж нарешті розвіяла сумніви прихильників.

"У мене від природи великі губи... Мені не потрібні філери", — зазначила Адель.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка анонсувала перші за вісім років концерти в Європі. Також вона вразила стильною фотосесією для глянцю.