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Адель ответила, увеличивала ли губы и отреагировала на мемы о себе

20 февраля 2024 15:44
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Адель ответила, увеличивала ли губы и отреагировала на мемы о себе
Певица Адель. Фото: instagram.com/adele
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Два года назад видео с певицей Адель на баскетбольном матче в Финиксе превратилось в вирусное из-за ее забавного выражения лица. Тогда певица сильно надула губы, из-за чего часть поклонников заподозрили ее в увеличении губ, а другая часть начала делать мемы с певицей.

Лишь сейчас Адель объяснила это видео в интервью изданию Page Six.

"Дулась" на папарацци

В 2022 году Адель посетила баскетбольный матч в Финиксе. Как всегда, на таких событиях ее снимали папарацци. Правда, она делала вид, что не видит камеры и показательно "дула" губы.

Видео с таким выражением лица певицы стало вирусным, с ним стали делать мемы.

"Когда консультант что-то спрашивает, а я не понимаю, что ответить".

 

"Я делаю вид, что "не слушаю" разговор двух незнакомцев возле меня в автобусе".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Делаю вид, что я не наблюдаю за загрузкой файла, чтобы он загрузился быстрее".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Босс: "Кто может задержаться сегодня на работе?

Я: (лицо Адель)"

 

"Делаю вид, что не вижу своего учителя, когда зашел с мамой в магазин", — шутили поклонники.

 

Теперь Адель объяснила, что произошло с ее лицом в тот момент.

"Понимаю, что это звучит безумно, но мне не нравится быть известной. Причина, почему я выглядела как другой человек, в том, что я дулась", — рассказала звезда.

Оказалось, ей не нравилось, что ее снимают операторы, хотя она попросила их не делать этого. Певица хотела просто посмотреть игру.

Относительно увеличенных губ Адель тоже наконец развеяла сомнения поклонников.

"У меня от природы большие губы... Мне не нужны филеры", — отметила Адель.

Напомним, ранее мы писали, что певица анонсировала первые восемь лет концерты в Европе. Также она поразила стильной глянцевой фотосессией.

мемы
Адель
пластическая хирургия
зарубежные звезды

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