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Акторка Дакота Джонсон здивувала прозорою сукнею-павутинкою

13 лютого 2024 19:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Акторка Дакота Джонсон здивувала прозорою сукнею-павутинкою
Акторка Дакота Джонсон. Фото: instagram.com/madameweb/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Акторка Дакота Джонсон, яка стала популярною після участі у франшизі "50 відтінків сірого", зіграла головну роль у фільмі "Мадам павутина". На прем'єру вона одягла символічну сукню.

Світлини опублікували в instagram проєкту.

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Зірка "Мадам Павутина" з'явилась на прем'єрі в прозорій сукні

Актриса Дакота Джонсон вразила своєю сукнею на прем'єрі фільму "Мадам Павутина" в Лос-Анджелесі. Вона обрала для себе образ від GUCCI, який нагадує павутину.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сукня акторки на тонких бретелях сяяла діантами та оголювала її тіло. Зваблий образ зірка доповнила великим діамантовим кулоном і чорними туфлями на шпильці. 

Дакота Джонсон була не єдина, хто використала "павутинний" дрескод. В сукні, яка символічно нагадує тему фільму, була і Сідні Свіні. Вона зіграла важливу роль у картині.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Про що фільм "Мадам Павутина"

"Мадам Павутина" — це новий супергеройський фільм від Marvel. Дакота Джонсон зіграла Кассандру Вебб, фельдшера з Нью-Йорка, яка "розвиває здатність бачити майбутнє і розуміє, що може використовувати це розуміння, щоб змінити його".

Її героїня зустрічається ще з трьома молодими дівчатами, на яких також чекає зовсім інше життя. Прем'єра в Україні запланована на 14 лютого.

Раніше зірка фільму "50 відтінків сірого" потрапив до лікарні через токсичну гусінь. Також він розповів, що сталося, коли він поцілував коня на зйомках.

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