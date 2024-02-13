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Актриса Дакота Джонсон удивила прозрачным платьем-паутинкой

13 февраля 2024 19:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Актриса Дакота Джонсон удивила прозрачным платьем-паутинкой
Актриса Дакота Джонсон. Фото: instagram.com/madameweb/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Актриса Дакота Джонсон, которая стала популярной после участия во франшизе "50 оттенков серого", сыграла главную роль в фильме "Мадам паутина". На премьеру она надела символическое платье.

Фотографии опубликовали в instagram проекте.

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Звезда "Мадам Паутина" появилась на премьере в прозрачном платье

Актриса Дакота Джонсон поразила своим платьем на премьере фильма "Мадам Паутина" в Лос-Анджелесе. Она выбрала для себя образ от GUCCI, напоминающего паутину.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Madame Web (@madameweb)

Платье актрисы на тонких бретелях сияло диантами и обнажало ее тело. Обольстительный образ звезда дополнила большим бриллиантовым кулоном и черными туфлями на шпильке.

Дакота Джонсон была не единственной, кто использовал "паутинный" дресскод. В платье, символически напоминающем тему фильма, была и Сидни Свини. Она сыграла немаловажную роль в картине.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Madame Web (@madameweb)

О чем фильм "Мадам Паутина"

"Мадам Паутина" — это новый супергеройский фильм от Marvel. Дакота Джонсон сыграла Кассандру Уэбб, фельдшера из Нью-Йорка, которая "развивает способность видеть будущее и понимает, что может использовать это понимание, чтобы изменить его".

Ее героиня встречается еще с тремя молодыми девушками, которых также ждет совсем другая жизнь. Премьера в Украине намечена на 14 февраля.

Ранее звезда фильма "50 оттенков серого" попала в больницу из-за токсичной гусеницы. Также он рассказал, что произошло, когда он поцеловал коня на съемках.

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