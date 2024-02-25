ALEKSEEV співав російською на заході у Тель-Авіві

Співак ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel

У мережу виклали відео, на якому співак ALEKSEEV співає російською в нічному клубі Тель-Авіва. Проте, менеджмент артиста вже роз'яснив ситуацію.

Про це розповіла журналістка Аліна Доротюк у своєму Telegram-каналі.

Заспівав на прохання

Журналістка Аліна Доротюк поділилася відео, яке знайшла у соціальних мережах: на ньому співак ALEKSEEV в ізраїльському нічному клубі в Тель-Авіві співав російською. На кадрах чути, що артист співає оригінальну версію свого хіта "Пьяное солнце".

Відео відвідувачів концерту виконавця ALEKSEEV у Тель-Авіві. Фото: t.me/alina_dorotiuk

Трек він вже давно переклав держваною, тому в журналістки Аліни Доротюк виникли питання до зірки, чому він досі співає мовою країни-агресора. Команда виконавця відповіла, що це був одиничний випадок, а про оригінал хіта його попросили організатори.

"Декого з відвідувачів це сильно тригернуло. Воно й не дивно. Війні не видно ні кінця ні краю, а ми й досі на публічному рівні продовжуємо толерувати мову агресора", — написала Доротюк.

Аліна звернулася до менеджмента артиста з проханням пояснити ситуацію. У відповідь журналістку запевнили, що після російської версії Алєксєєв заспівав українською мовою.

"Виступ артиста тривав 45 хвилин, це була україномовна концертна програма, але на прохання організаторів пісня "П’яне сонце" спочатку прозвучала мовою оригіналу, а в кінці на біс Нікіта ще раз виконав цю ж композицію в оновленому вигляді — українською", — прокоментувала пресслужба.

Також у команді зірки додали, що на сольних концертах він співає тільки українською мовою, зокрема і перекладені пісні. Це ж був благодійний концерт для біженців з України в Ізраїлі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ALEKSEEV зізнався, що його львівський образ коштує майже п'ять тисяч євро. Також виконавець закінчив 10-річну співпрацю з продюсером.