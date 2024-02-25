ALEKSEEV пел на русском на мероприятии в Тель-Авиве

Певец ALEKSEEV. Фото: instagram.com/alekseev_officiel

В сеть выложили видео, на котором певец ALEKSEEV поет по-русски в ночном клубе Тель-Авива. Однако менеджмент артиста уже разъяснил ситуацию.

Об этом рассказала журналистка Алина Доротюк на своем Telegram-канале.

Запел по просьбе

Журналистка Алина Доротюк поделилась видео, которое нашла в социальных сетях: на нем певец ALEKSEEV в израильском ночном клубе в Тель-Авиве пел по-русски. На кадрах слышно, что артист поет оригинальную версию своего хита "Пьяное солнце".

Видео посетителей концерта исполнителя ALEKSEEV в Тель-Авиве. Фото: t.me/alina_dorotiuk

Трек он уже давно перевел государственным, поэтому у журналистки Алины Доротюк возникли вопросы к звезде, почему он до сих пор поет на языке страны-агрессора. Команда исполнителя ответила, что это был единичный случай, а об исполненыы оригинала хита попросили организаторы.

"Некоторых посетителей это сильно триггернуло. Оно и не удивительно. Войне не видно ни конца ни края, а мы до сих пор на публичном уровне продолжаем толерировать язык агрессора", — написала Доротюк.

Алина обратилась в менеджмент артиста с просьбой объяснить ситуацию. В ответ журналистку заверили, что после российской версии Алексеев спел на украинском языке.

"Выступление артиста длилось 45 минут, это была украиноязычная концертная программа, но по просьбе организаторов песня "Пьяное солнце" сначала прозвучала на языке оригинала, а в конце на бис Никита еще раз исполнила эту же композицию в обновленном виде — на украинском", — прокомментировала пресс-служба.

Также в команде звезды добавили, что на сольных концертах он поет только на украинском языке, в том числе переведенные песни. Это был благотворительный концерт для беженцев из Украины в Израиле.

Напомним, ранее мы писали, что ALEKSEEV признался, что его львовский образ стоит около пяти тысяч евро. Также исполнитель закончил 10-летнее сотрудничество с продюсером.