Анатолій Анатоліч має заплатити великий штраф за відсутність військового квитка

Анатолій Анатоліч. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich/

Український ведучий Анатолій Анатоліч вже втретє навідався у військкомат, щоб стати на облік. Цього разу йому ще й виписали немаленький штраф.

Про це він розповів в instagram.

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Популярний шоумен Анатолій Анатоліч втретє завітав до військкомату, щоб стати на військовий облік. Артисту не пощастило й цього разу.

"Знову йду в ТЦК. Спроба номер 3. Людей мало, так що є шанс", — поділився шоумен в сторіз.

Сторіз Анатолія Анатоліча. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich/

Анатолічу виписали штраф у розмірі 1700 гривень за відсутність військового квитка і відправили до Оболонського ТЦК. Виявилось, що саме там він числиться.

Сторіз Анатолія Анатоліча. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich/

Шоумен поїхав туди, проте його відправили додому.

"Завтра продовжиться мій квест. Знову потрібно приїхати сюди, стати в чергу, до речі, черги різних кольорів, мені потрібна синя. І потім, можливо, я доберуся до своїх документів на військовий облік", — сказав ведучий.

Сторіз Анатолія Анатоліча. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich/

Анатолій Анатоліч має статус багатодітного батька і виховує трьох дітей — Алісу, Лоліту та Ніла.

Раніше Анатолій Анатоліч заявив, що нормально ставиться до дівчат-утриманок.

Також він зізнався, чи голосував за Володимира Зеленського на виборах.