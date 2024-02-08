Анатолий Анатолич должен заплатить большой штраф за отсутствие военного билета
Украинский ведущий Анатолий Анатолич уже третий раз наведался в военкомат, чтобы стать на учет. На этот раз ему выписали немаленький штраф.
Об этом он рассказал в instagram.
Анатолий Анатолич получил штраф 1700 грн за отсутствие военного билета
Популярный шоумен Анатолий Анатолич третий раз посетил военкомат, чтобы стать на военный учет. Артисту не повезло и на этот раз.
"Снова иду в ТЦК. Попытка номер 3. Людей мало, так что есть шанс", — поделился шоумен в сториз.
Анатоличу выписали штраф в размере 1700 гривен за отсутствие военного билета и отправили в Оболонский ТЦК. Оказалось, что именно там он числится.
Шоумен приехал туда, однако его отправили домой.
"Завтра продолжится мой квест. Снова нужно приехать сюда, стать в очередь, кстати, очереди разных цветов, мне нужна синяя. И потом, возможно, я доберусь до своих документов на военный учет", — сказал ведущий.
Анатолий Анатолич имеет статус многодетного отца и воспитывает троих детей — Алису, Лолиту и Нила.
Ранее Анатолий Анатолич заявил, что нормально относится к девушкам-содержаниям.
Также он признался, голосовал ли за Владимира Зеленского на выборах.
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