Андре Тан назвав найпопулярніші речі цієї зими
Дизайнер Андре Тан назвав ТОП наймодніших речей зими, що минає. Модельєр переконаний, що еко-хутро та в'язані речі з імітацією потертостей мають місце в гардеробі сучасних модників.
Про це стало відомо із соціальної мережі дизайнера.
Панами — тренд сезону
Андре Тан порадував фоловерів черговою підбіркою модних речей. Підписники зауважили, що деякі речі незручні і не завжди вписуються у гардероб.
Наймодніші речі зими:
▪️Уггі
Справжній маст-хев холодного сезону. Сьогодні їх популярність досягла апогею.
▪️Еко-хутро
Ось уже не один сезон верхній одяг зі штучного хутра залишається популярним і затребуваним. І це дуже стильно та екологічно.
▪️Кольорова шкіра
Останніми роамии шкіра є сталим трендом у моді. А кольорові рішення взагалі заполонили модний простір цієї зими.
▪️Панами
Зимовий варіант панами виглядає дуже незвично. Його можна носити з пальто та тренчами, куртками і навіть вечірніми сукнями.
▪️В’язані речі
У тренді анималистика, смужки та графічні візерунки. Незвичайності та креативу в’язаним речам надають вирізи, імітація потертостей, шнурування та зав’язки.
"А які речі ви вважаєте найпопулярнішими цієї зими? (окрім пуховика XXL і термобілизни)", — запитав підписників Тан.
Нагадаємо, Андре Тан поділився секретом, як почати успішний рік.
Раніше Андре Тан долучився до оригінального проєкту.
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