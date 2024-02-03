Андре Тан назвав найпопулярніші речі цієї зими

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан назвав ТОП наймодніших речей зими, що минає. Модельєр переконаний, що еко-хутро та в'язані речі з імітацією потертостей мають місце в гардеробі сучасних модників.

Про це стало відомо із соціальної мережі дизайнера.

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Андре Тан порадував фоловерів черговою підбіркою модних речей. Підписники зауважили, що деякі речі незручні і не завжди вписуються у гардероб.

Наймодніші речі зими:

▪️Уггі

Справжній маст-хев холодного сезону. Сьогодні їх популярність досягла апогею.

▪️Еко-хутро

Ось уже не один сезон верхній одяг зі штучного хутра залишається популярним і затребуваним. І це дуже стильно та екологічно.

▪️Кольорова шкіра

Останніми роамии шкіра є сталим трендом у моді. А кольорові рішення взагалі заполонили модний простір цієї зими.

▪️Панами

Зимовий варіант панами виглядає дуже незвично. Його можна носити з пальто та тренчами, куртками і навіть вечірніми сукнями.

▪️В’язані речі

У тренді анималистика, смужки та графічні візерунки. Незвичайності та креативу в’язаним речам надають вирізи, імітація потертостей, шнурування та зав’язки.

"А які речі ви вважаєте найпопулярнішими цієї зими? (окрім пуховика XXL і термобілизни)", — запитав підписників Тан.

Нагадаємо, Андре Тан поділився секретом, як почати успішний рік.

Раніше Андре Тан долучився до оригінального проєкту.