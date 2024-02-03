Андре Тан назвал самые популярные вещи этой зимы
Дизайнер Андре Тан назвал топ-самых модных вещей уходящей зимы. Модельер убежден, что эко-мех и вязаные вещи с имитацией потертостей имеют место в гардеробе современных модников.
Об этом стало известно из социальной сети дизайнера.
Панамы — тренд сезона
Андре Тан порадовал фолловеров очередной подборкой модных вещей. Подписчики отметили, что некоторые вещи неудобны и не всегда вписываются в гардероб.
Самые модные вещи зимы.
▪️Угги
Настоящий маст-хев холодного сезона. Сегодня их популярность достигла апогея.
▪️Эко-мех
Вот уже не один сезон верхняя одежда из искусственного меха остается популярной и востребованной. И это очень стильно и экологично.
▪️Цветная кожа
Последние годы кожа является постоянным трендом в моде. А цветовые решения вообще заполонили модное пространство этой зимой.
▪️Панамы
Зимний вариант панамы смотрится очень необычно. Его можно носить с пальто и тренчами, куртками и даже вечерними платьями.
▪️Вязаные вещи
В тренде — анималистика, полоски и графические узоры. Необычности и креатива вязаным вещам придают вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки.
"А какие вещи вы считаете самыми популярными этой зимой? (кроме пуховика XXL и термобелья)", — спросил подписчиков Тан.
Напомним, Андре Тан поделился секретом, как начать успешный год.
Ранее Андре Тан присоединился к оригинальному проекту.
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