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Андре Тан назвал самые популярные вещи этой зимы

3 февраля 2024 09:14
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Андре Тан назвал самые популярные вещи этой зимы
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дизайнер Андре Тан назвал топ-самых модных вещей уходящей зимы. Модельер убежден, что эко-мех и вязаные вещи с имитацией потертостей имеют место в гардеробе современных модников.

Об этом стало известно из социальной сети дизайнера.

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Панамы — тренд сезона

Андре Тан порадовал фолловеров очередной подборкой модных вещей. Подписчики отметили, что некоторые вещи неудобны и не всегда вписываются в гардероб.

 

Самые модные вещи зимы.

▪️Угги

Настоящий маст-хев холодного сезона. Сегодня их популярность достигла апогея.

▪️Эко-мех

Вот уже не один сезон верхняя одежда из искусственного меха остается популярной и востребованной. И это очень стильно и экологично.

▪️Цветная кожа

Последние годы кожа является постоянным трендом в моде. А цветовые решения вообще заполонили модное пространство этой зимой.

▪️Панамы

Зимний вариант панамы смотрится очень необычно. Его можно носить с пальто и тренчами, куртками и даже вечерними платьями.

▪️Вязаные вещи

В тренде — анималистика, полоски и графические узоры. Необычности и креатива вязаным вещам придают вырезы, имитация потертостей, шнуровки и завязки.

"А какие вещи вы считаете самыми популярными этой зимой? (кроме пуховика XXL и термобелья)", — спросил подписчиков Тан.

Напомним, Андре Тан поделился секретом, как начать успешный год.

Ранее Андре Тан присоединился к оригинальному проекту.

Андре Тан
зима
модель
звезды

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