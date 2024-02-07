Анонімною співачкою Клавдією Петрівною може виявитися виконавиця хіта Ванька-Встанька

Співачка Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

24-річна співачка Маша Кондратенко заінтригувала фотографією себе у шляпі, на якій відмітила анонімну виконавицю Клавдію Петрівну. Тепер підписники гадають, чи це не зізнання у тому, що таємнича артистка, пісні якої у топі чартів, це і є Маша.

Фото опублікувала в Instagram.

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Клавдія Петрівна — анонімна співачка, яка наприкінці минулого року стала трендом у TikTok і очолила чарти зі своїми іронічними піснями.

Деякі прихильники допускали, що Клавдія Петрівна це досвідчена жінка якій близько 35-40 років, інші — що це молода, навіть юна дівчина. Існує теорія, що Клавдія Петрівна — спеціальний проєкт, голос якої створений за допомогою нейромережі. Ще серед фанатів побутує думка, що за виконавицею вже стоїть відома особистість.

20 грудня 2023 року скандальний блогер Богдан Беспалов, посилаючись на власні джерела, повідомив, що справжнє ім'я артистки — Соломія. За його інформацією, їй 18 років, вона родом з Львівщини, та навчається у музичному коледжі.

Проте тепер виконавиця хітів "Ванька Встанька" та "вогник-вогник" опублікувала пост, у якому зявилася у шляпі, такій самій, як у дівчини з обкладинки пісень Клавдії Петрівни. Більше того, вона відмітила таємничу співачку у публікації і та прийняла відмітку.

Проте підписники не можуть повірити, що Клавдія Петрівна це насправді Маша Кондратенко.

"Різні тембри, ніколи не повірю".

"Одні й ті самі люди обожнюють пісні Клавдії Петрівни і ненавидять пісні Маші Кондратенко".

"Ну не можу я повірити що виконавець балалайок і імператорів одна і та ж людина".

"Я не вірю. Це не може бути", — писали підписники.

Сама Маша це фото поки ніяк не пояснила. Можливо дівчина готує дует з Клавдією Петрівною, або ж це і справді вона. Тоді прихильники дійсно будуть у шоці!

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