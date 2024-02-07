Анонимной певицей Клавдией Петровной может оказаться исполнительница хита Ванька-Встанька

Певица Маша Кондратенко. Фото: instagram.com/mashaa.kondratenko

24-летняя певица Маша Кондратенко заинтриговала фотографией себя в шляпе, на которой отметила анонимную исполнительницу Klavdia Petrivna. Теперь подписчики думают, не признание ли это в том, что таинственная артистка, песни которой в топе чартов, и есть Маша.

Фото опубликовала в Instagram.

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Маша Кондратенко может оказаться Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna — анонимная певица, которая в конце прошлого года стала трендом в TikTok и возглавила чарты со своими ироническими песнями.

Некоторые поклонники допускали, что Klavdia Petrivna это опытная женщина которой около 35-40 лет, другие, что это молодая, даже юная девушка. Существует теория, что Klavdia Petrivna — специальный проект, голос которого создан с помощью нейросети. Еще среди фанатов существует мнение, что за исполнительницей уже стоит известная личность.

20 декабря 2023 года скандальный блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что настоящее имя артистки — Соломия. По его информации, ей 18 лет, она родом из Львовской области, и учится в музыкальном колледже.

Однако теперь исполнительница хитов "Ванька Встанька" и "вогник-вогник" опубликовала пост, в котором появилась в шляпе, такой же, как у девушки с обложки песен Klavdia Petrivna. Более того, она отметила таинственную певицу в публикации, а та приняла отметку.

Однако подписчики не могут поверить, что Klavdia Petrivna это действительно Маша Кондратенко.

"Разные тембры, никогда не поверю".

"Одни и те же люди обожают песни Klavdia Petrivna и ненавидят песни Маши Кондратенко".

"Ну не могу я поверить что исполнитель балалаек и императоров один и тот же человек".

"Я не верю. Это не может быть", — писали подписчики.

Сама Маша это фото пока никак не объяснила. Возможно девушка готовит дуэт с Klavdia Petrivna, или же это действительно она. Тогда поклонники действительно будут в шоке!

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