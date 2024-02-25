Автор пісні репера Позитива зник безвісти — йому погрожували

Автор пісень Валерій Закревський, псевдонім KVIBE. Фото: instagram.com/underkvibe

Три дні тому автор пісень Валерій Закревський, який працює під псевдонімом KVIBE, зник безвісти. Він нещодавно розповідав про конфлікт через пісню, яку нібито написав для репера POSITIFF. Трек також став джинглом розважального шоу "Батли".

Про зникнення повідомила дівчина музиканта на своїй сторінці у Instagram.

Музикант вийшов з дому і не повернувся

Три дні тому вийшов з дому і не повернувся автор пісень та виконавець Валерій Закревський. Про це у соціальних мережах повідомила його дівчина, волонтерка Анастасія.

"2 лютого вийшов на роботу, але там не з’явився, не повернувся додому. З того часу з ним немає ніякого звʼязку. Хто може надати будь-яку інформацію стосовно його місцезнаходження і тих, хто може бути причетним до його зникнення — напишіть мені", — звернулася дівчина.

Що передувало

27-річний Валерій Закревський напередодні у своїх соціальних мережах частково розповів про неприємну ситуацію, яка сталася під час його роботи з піснею для шоу "Батли", яку виконує репер POSITIFF.

На скільки зрозуміло з його дописів в Instagram, трек, який автор написав для Позитива, не було ніде опубліковано, крім того, що його виконали у шоу. Судячи з обурення Валерія, пісню він, можливо, що віддав безкоштовно, вірогідно, за умови згадки його імені при використанні пісні.

Він також зазначав у коментарях, що не підписував жодних контрактів, адже гадав, що все буде "по-дружбі".

"Ніяких договорів я не підписував. Я вірив у дружбу, спільну справу і творчий шлях. Тому дякую усім, хто був причетний до цієї події", — писав музикант у дописі напередодні зникнення.

У пості він опублікував скріни переписок, зокрема з Позитивом, який, судячи з усього, не знав хто саме написав пісню.

Також були скріни переписок, вочевидь, з колегами Валерія по цьому проєкту. Вони, судячи з усього, погрожували автору за те, що опублікував частину треку, зокрема фізичною розправою.

Музикант також опублікував запис частини розмови з якоюсь людиною, яка підтверджує, що його "кинули" з цією піснею.

До чого тут 95 квартал

У одному зі скрінів з погрозами людина, яка, судячи з усього, також працювала над цим треком, пише, що замовлення над яким вони працюють — для "95 Кварталу", а отже все дуже серйозно.

Скриншот переписки Валерія Закревського можливо з колега по замовленню. Фото: instagram.com/underkvibe

Попри те, що Закревський опублікував погрози назагал, він написав, що закриває власний музичний лейбл, адже не хоче наражати на небезпеку близьких.

Скриншот переписки Валерія Закревського можливо з колега по замовленню. Фото: instagram.com/underkvibe

"Не хочу ризикувати життям близьких. На цьому проєкт KVIBE завершує свою подорож. Дякую усім, хто був поруч", — писав Валерій у останньому дописі.

Скриншот переписки Валерія Закревського можливо з колега по замовленню. Фото: instagram.com/underkvibe

Хоча користувачі мережі вимагали пояснення цієї ситуації від POSITIFF, він її поки не коментує.

Що саме трапилося з музикантом наразі невідомо, соціальними мережами продовжують ширитися дописи про пошуки Валерія Закревського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що POSITIFF зізнався, коли чекати новий альбом. А ще репер раптово підтримав Світлану Лободу і Віру Брежнєву.