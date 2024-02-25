Автор песни рэпера Позитив пропал без вести — ему угрожали

Рэпер POSITIFF. Фото: instagram.com/positiff

Три дня назад автор песен Валерий Закревский, который работает под псевдонимом KVIBE, пропал без вести. Он недавно рассказывал о конфликте из-за песни, которую он якобы написал для рэпера POSITIFF. Трек также стал джинглом развлекательного шоу "Батли".

Об исчезновении сообщила девушка музыканта на своей странице в Instagram.

Музыкант вышел из дома и не вернулся

Три дня назад вышел из дома и не вернулся автор песен и исполнитель Валерий Закревский. Об этом в социальных сетях сообщила его девушка, волонтер Анастасия.

"2 февраля вышел на работу, но там не появился, не вернулся домой. С тех пор с ним нет никакой связи. Кто может предоставить любую информацию о его местонахождении и тех, кто может быть причастен к его исчезновению — напишите мне ", — обратилась девушка.

Что предшествовало

27-летний Валерий Закревский накануне в своих социальных сетях частично рассказал о неприятной ситуации, которая произошла во время его работы с песней для шоу "Батли", которую исполняет рэпер POSITIFF.

На сколько понятно из его публикаций в Instagram автора трека Позитива, песня нигде не была опубликована, кроме того, что ее исполнили в шоу. Судя по возмущению Валерия, песню он может быть, что отдал бесплатно, возможно при условии упоминания его имени при использовании песни.

Он также отмечал в комментариях, что не подписывал никаких контрактов, думал, что все будет "по-дружбе".

"Никаких договоров я не подписывал. Я верил в дружбу, общее дело и творческий путь. Поэтому благодарю всех, кто был причастен к этому событию", — писал музыкант в публикации накануне исчезновения.

В посте он опубликовал скрины переписок, в частности с Позитивом, который, судя по всему, не знал, кто именно написал песню.

Также были скриншоты переписок, очевидно, с коллегами Валерия по этому проекту. Они, судя по всему, угрожали автору за то, что опубликовал часть трека, в частности, физической расправой.

Музыкант также опубликовал запись части разговора с каким-то человеком, подтверждающим, что его "кинули" с этой песней.

Причем здесь 95 квартал

В одном из скриншотов переписок с угрозами человек, судя по всему, также работавший над этим треком, пишет, что заказ над которым они работают — для "95 Квартала", а значит, все очень серьезно.

Скриншот переписки Валерия Закревского возможно с коллегой по заказу. Фото: instagram.com/underkvibe

Несмотря на то, что Закревский опубликовал сообщения с угрозами, он такоже написал, что закрывает собственный музыкальный лейбл, ведь не хочет подвергать опасности близких.

Скриншот переписки Валерия Закревского возможно с коллегой по заказу. Фото: instagram.com/underkvibe

"Не хочу рисковать жизнью близких. На этом проект KVIBE завершает свое путешествие. Спасибо всем, кто был рядом", — писал Валерий в последней публикации.

Скриншот переписки Валерия Закревского возможно с коллегой по заказу. Фото: instagram.com/underkvibe

Хотя пользователи сети требовали объяснения ситуации от POSITIFF, он ее пока не комментирует.

Что именно случилось с музыкантом пока неизвестно, социальными сетями продолжают распространяться сообщения о поисках Валерия Закревского.

Напомним, ранее мы рассказывали, что POSITIFF признался, когда ждет новый альбом. А еще рэпер внезапно поддержал Светлану Лободу и Веру Брежневу.