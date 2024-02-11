Авторка пісень Pink, Kylie Minogue та Ed Sheeran створила дуетну пісню для подружжя Тараса та Олени Тополі

Подружжя Олена та Тарас Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger

Британська авторка та виконавиця Емі Вадж, яка писала пісня для всесвітньо відомих виконавців серед яких Пінк, Кайлі Міноуг, Ед Ширан, створила дуетну пісню для подружжя Тараса та Олени Тополі. Це перша спільна пісня у пари співаків.

Про це Тарас Тополя розповів "МУЗВАР".

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Чекають вдалого моменту

Тарас Тополя на пресконференції гурту Антитіла розповів, що у нього і його дружини Олени, відомої як співачка Alyosha, тепер є дуетна пісня.

Її створила британська авторка та виконавиця Емі Вадж, яка працювала з такими світовими зірками як Пінк, Кайлі Міноуг, Ед Ширан, Джон Ледженд, Камілла Кабелло, Алішія Кіз та інші.

Однак, випускати дуетну пісню подружжя не поспішає. Тарас каже, що бережуть її для особливого моменту.

"Має прийти її час, хочеться щоб ця пісня, наприклад, стала саундтреком до якогось класного фільму, наприклад в Голівуді, чи серіалу", — заявив співак.

Сама пісня двомовна, написана українською та англійською. Український текст до пісні написав сам співак.

Тарас і Олена Тополя разом вже більше 10 років і виховують 3-х дітей. Попри це, виконавці не мали жодної спільної пісні до цього моменту.

Нагадаємо, раніше ми інформували, що Олена Тополя випустила новий трек разом з італійцем. А її чоловік висловив думку про ухилянтів від мобілізації.