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Автор песен Пинк и Эда Ширана создала дуэтную песню для супругов Тараса и Елены Тополи

11 февраля 2024 14:31
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Автор песен Pink, Kylie Minogue и Ed Sheeran создала дуэтную песню для супругов Тараса и Елены Тополи
Супруги Елена и Тарас Тополя. Фото: instagram.com/alyoshasinger
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Британская автор и исполнитель Эми Вадж, которая писала песня для всемирно известных исполнителей среди которых Пинк, Кайли Миноуг, Эд Ширан, создала дуэтную песню для супругов Тараса и Елены Тополи. Это первая общая песня у пары певцов.

Об этом Тарас Тополя рассказал "МУЗВАР".

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Тарас Тополя на пресс-конференции группы "Антитіла" рассказал, что у него и его жены Елены, известной как певица Alyosha, теперь есть дуэтная песня.

Ее создала британская автор и исполнитель Эми Вадж, которая работала с такими мировыми звездами как Пинк, Кайли Миноуг, Эд Ширан, Джон Ледженд, Камилла Кабелло, Алишия Киз и другие.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amy Wadge (@wadge1975)

Однако выпускать дуэтную песню супруги не спешат. Тарас говорит, что хранят ее для особого момента.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALYOSHA (@alyoshasinger)

"Должно прийти ее время, хочется, чтобы эта песня, например, стала саундтреком к какому-то классному фильму, например в Голливуде, или сериалу", — заявил певец.

Сама песня двуязычная, написанная на украинском и английском. Украинский текст к песне написал сам певец.

Тарас и Елена Тополя вместе уже более 10 лет и воспитывают 3 детей. Несмотря на это, исполнители не имели ни одной общей песни до этого момента.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by ALYOSHA (@alyoshasinger)

Напомним, ранее мы информировали, что Елена Тополя выпустила новый трек вместе с итальянцем. А ее муж высказал мнение об уклоняющихся от мобилизации.

семья
Alyosha
Тарас Тополя
украинские звезды
песня

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