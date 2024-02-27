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Без цього не можна обійтися — Андре Тан розповів про головні модні тренди весни

27 лютого 2024 09:15
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Без цього не можна обійтися — Андре Тан розповів про головні модні тренди весни
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дизайнер Андре Тан розповів, без чого не обійтися модникам цієї весни. За словами дизайнера, глобальна тенденція — курс на жіночність.

Про це стало відомо з соціальної мережі модельєра.

Квіти та незвичні поєднання задають тон

Андре Тан закликав не боятися проявляти себе в різних іпостасях. Дизайнер запропонував кілька варіантів, які стануть незамінними у гардеробі цієї весни:

1. СПУЩЕНІ ПЛЕЧІ

Цей тренд вже зараз полюбився багатьом і залишиться з нами цієї весни — це дуже гарно і відверто.

2. БІЛИЙ КОЛІР

Так, класичний білий, який прекрасний сам по собі, і в різних комбінаціях. Найвесняніший і жіночний — колір невинності.

 

Андре Тан розповів про головні модні тренди весни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан розповів про головні модні тренди весни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Андре Тан розповів про головні модні тренди весни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан розповів про головні модні тренди весни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Андре Тан розповів про головні модні тренди весни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан розповів про головні модні тренди весни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

3. БАГАТОШАРОВІСТЬ

Багатошаровість плавно переходить з осінньо-зимового сезону в весну і літо. Носіть топи з сорочками, піджаками і плащами, а поверх джинсів одягайте спідниці і шовкові хустки.

4. КВІТИ

Трендо цієї весни виявилися великі червоні квіти. Ще одна частина декору, одяг з яким точно варто приміряти, 3D-квіти, які прикрашають і спідниці, і сукні, і чокери.

5. ПОЄДНАННЯ БІЛОГО І ЧОРНОГО

Світові тенденції пропонують по-новому глянути на комбінацію цих відтінків. Важливо — білий і чорний краще поєднувати в нерівних пропорціях, іншими словами, добре, якщо один колір у вбранні переважає.

 

Андре Тан розповів про головні модні тренди весни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан розповів про головні модні тренди весни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

Андре Тан розповів про головні модні тренди весни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан розповів про головні модні тренди весни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

 

 

Андре Тан розповів про головні модні тренди весни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Андре Тан розповів про головні модні тренди весни. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

6. ЗАНИЖЕНА ТАЛІЯ

А особливо сукні з заниженою талією! Вони відрізняються, як правило, приталеним кроєм, а пишна спідниця, яка зазвичай починається в області талії, у цих моделей бере свій початок біля стегон.

Нагадаємо, Андре Тан долучився до цікавого проєкту.

Раніше Андре розповів про плани на рік.

Андре Тан
весна
українські зірки
мода-2023

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