Без цього не можна обійтися — Андре Тан розповів про головні модні тренди весни
Дизайнер Андре Тан розповів, без чого не обійтися модникам цієї весни. За словами дизайнера, глобальна тенденція — курс на жіночність.
Про це стало відомо з соціальної мережі модельєра.
Квіти та незвичні поєднання задають тон
Андре Тан закликав не боятися проявляти себе в різних іпостасях. Дизайнер запропонував кілька варіантів, які стануть незамінними у гардеробі цієї весни:
1. СПУЩЕНІ ПЛЕЧІ
Цей тренд вже зараз полюбився багатьом і залишиться з нами цієї весни — це дуже гарно і відверто.
2. БІЛИЙ КОЛІР
Так, класичний білий, який прекрасний сам по собі, і в різних комбінаціях. Найвесняніший і жіночний — колір невинності.
3. БАГАТОШАРОВІСТЬ
Багатошаровість плавно переходить з осінньо-зимового сезону в весну і літо. Носіть топи з сорочками, піджаками і плащами, а поверх джинсів одягайте спідниці і шовкові хустки.
4. КВІТИ
Трендо цієї весни виявилися великі червоні квіти. Ще одна частина декору, одяг з яким точно варто приміряти, 3D-квіти, які прикрашають і спідниці, і сукні, і чокери.
5. ПОЄДНАННЯ БІЛОГО І ЧОРНОГО
Світові тенденції пропонують по-новому глянути на комбінацію цих відтінків. Важливо — білий і чорний краще поєднувати в нерівних пропорціях, іншими словами, добре, якщо один колір у вбранні переважає.
6. ЗАНИЖЕНА ТАЛІЯ
А особливо сукні з заниженою талією! Вони відрізняються, як правило, приталеним кроєм, а пишна спідниця, яка зазвичай починається в області талії, у цих моделей бере свій початок біля стегон.
Нагадаємо, Андре Тан долучився до цікавого проєкту.
Раніше Андре розповів про плани на рік.
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