Без этого нельзя обойтись — Андре Тан рассказал о главных модных трендах весны

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Дизайнер Андре Тан рассказал, без чего не обойтись модникам этой весной. По словам дизайнера, глобальная тенденция — курс на женственность.

Об этом стало известно из социальной сети модельера.

Цветы и необычные сочетания задают тон

Андре Тан призвал не бояться проявлять себя в разных ипостасях. Дизайнер предложил несколько вариантов, которые станут незаменимыми в гардеробе этой весной:

1. СПУЩЕННЫЕ ПЛЕЧИ

Этот тренд уже сейчас полюбился многим и останется с нами этой весной — это очень красиво и откровенно.

2. БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Да, классический белый, который прекрасен сам по себе и в разных комбинациях. Самый весенний и женственный — цвет невинности.

Андре Тан рассказал о главных модных трендах весны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан рассказал о главных модных трендах весны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан рассказал о главных модных трендах весны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

3. МНОГОСЛОЙНОСТЬ

Многослойность плавно переходит из осенне-зимнего сезона в весну и лето. Носите топы с рубашками, пиджаками и плащами, а поверх джинсов надевайте юбки и шелковые платки.

4. ЦВЕТЫ

Трендом этой весной оказались большие красные цветы. Еще одна часть декора, одежду с которой точно стоит примерить, 3D-цветы, украшающие и юбки, и платья, и чокеры.

5. СОЧЕТАНИЕ БЕЛОГО И ЧЕРНОГО

Мировые тенденции предлагают по-новому взглянуть на комбинацию этих оттенков. Важно — белый и черный лучше сочетать в неравных пропорциях, то есть хорошо, если один цвет в наряде преобладает.

Андре Тан рассказал о главных модных трендах весны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан рассказал о главных модных трендах весны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан рассказал о главных модных трендах весны. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

6. ЗАНИЖЕННАЯ ТАЛИЯ

А особенно платья с заниженной талией! Они отличаются, как правило, приталенным кроем, а пышная юбка, обычно начинающаяся в области талии, у этих моделей берет свое начало у бедер.

Напомним, Андре Тан приобщился к интересному проекту.

Ранее Андре рассказал о планах на год.