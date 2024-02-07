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Блогерка Verba потрапила у скандал через танці під час війни

7 лютого 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Блогерка Verba замість зборів на ЗСУ знімає кліп за чималі гроші
Українська блогерка Verba на зйомках кліпу на свою пісню. Фото: Instagram Verba
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода українська блогерка-мільйонниця Verba (Юлія Вербинець) переспівала свою російськомовну пісню українською. Дівчина показала фотографії зі зйомок нового кліпу на цю композицію і викликала неоднозначну реакцію в користувачів соцмережі.

Відповідні фотографії Verba розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Verba зняла кліп на нову версію своєї пісні

Українська блогерка презентувала новий кліп на оновлену версію своєї композиції, яка була написана російською мовою. Дівчина переспівала цей хіт і показала, як вона знімала його. На відео Verba постала разом зі своїм другом Дмитром Варваруком, з яким вона, власне, і написала цю пісню свого часу.

Verba и Дмитрий Варварук в совместном клипе
Verba і Дмитро Варварук у спільному кліпі. Фото: Instagram Verba
Verba и Дмитрий Варварук на съемках клипа
Verba і Дмитро Варварук на зйомках кліпу. Фото: Instagram Verba

Хлопець поділився спільними знімками і зазначив, що нова версія їхньої пісні стала для кожного оригінальною. За словами Дмитра, саме той факт, що цей кліп є пародією, не давав йому спокій, тому вони вирішили освіжити історію.

"Раніше ми на кліп потратили 300 гривень, цей раз пасувало дати трошки більше і, звичайно, зробити благе діло для ЗСУ. Тому 14 лютого чекайте на премʼєру, і не тільки на YouTube, а й на музичних майданчиках. Три дні зйомок, придумана хореографія, поставлений кадр, команда з 25 людей, величезний павільйон, і, звичайно, трактор, кури та жигуль…" — написав в описі під відео Дмитро Варварук.

Публікація зі сторінки Verba
Публікація зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Як у мережі відреагували на новий кліп Verba і Дмитра Варварука

Подивившись на новий допис на сторінці Verba, користувачі мережі Instagram почали його коментувати. Зокрема, люди висловили незадоволену думку стосовно кліпу.

  • У нас країна паралельної реальності. Пів світа плаче, пів світа скаче
  • Під час війни всі дуже стали блогерами, співаками та танцюристами, але найголовніше, що зазначили, що зробили благе діло для ЗСУ
  • Чекаємо????? Ні, звичайно. Які ви низькі, що аж плакати хочеться. В країні війна, як не можна цього зрозуміти
  • Немає чим людям зайнятись. Боже, ці блогери… На голову не налазить
Коментар зі сторінки Verba
Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Verba
Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Verba
Коментар зі сторінки Verba. Фото: скриншот з Instagram

Сергій Притула висміяв блогерку Verba

Український ведучий Сергій Притула висловив свою думку стосовно молодої блогерки Verba. Зокрема, він заявив, що на її сторінці немає жодного допису стосовно зборів на ЗСУ.

"Я хочу зрозуміти, хто така Юля Верба, чим вона займається. Зайшов на Instagram-сторінку, і в описі профілю написано: "Та сама Юля Верба"... Це блогерка, у неї мільйонна аудиторія, вона, здається, з Франківська. І вона, що називається, "живе життя". Я зайшов на сторінку. Думаю, ну в неї мають бути якісь збори. Я гортав усі ці дописи — немає. І я вже сиджу і розумію, що я чомусь злюсь на Юлю Вербу", — зізнався Сергій Притула.

Нагадаємо, ми писали про те, що молода блогерка Verba показала себе у скандальному одеському готелі. 

Раніше ми розповідали про те, що відома українська блогерка Verba виходить заміж. 

Також ми повідомляли про те, що блогерка Verba поїхала на фронт до українських військових.

Instagram
шоу-бізнес
українські зірки
Verba

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