Блогер Verba вместо сборов на ВСУ снимает клип за немаленькие деньги

Украинский блогер Verba на съемках клипа на свою песню. Фото: Instagram Verba

Молодой украинский блогер-миллионник Verba (Юлия Вербинец) перепела свою русскоязычную песню на украинском. Девушка показала фотографии со съемок нового клипа на эту композицию и вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсети.

Соответствующие фотографии Verba разместила на своей странице в Instagram.

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Украинский блогер презентовала новый клип на обновленную версию своей композиции, написанной на русском языке. Девушка перепела этот хит и показала, как она снимала его. На видео Verba предстала вместе со своим другом Дмитрием Варваруком, с которым она, собственно, и написала эту песню в свое время.

Verba и Дмитрий Варварук в общем клипе. Фото: Instagram Verba

Verba и Дмитрий Варварук на съемках клипа. Фото: Instagram Verba

Парень поделился общими снимками и отметил, что новая версия их песни стала для каждого оригинальной. По словам Дмитрия, именно тот факт, что этот клип является пародией, не давал ему покоя, поэтому они решили освежить историю.

"Раньше мы на клип потратили 300 гривен, на этот раз подходило дать немного больше и, конечно, сделать благое дело для ВСУ. Поэтому 14 февраля ждите премьеры, и не только на YouTube, но и на музыкальных площадках. Три дня съемок, придуманная хореография, поставленный кадр, команда из 25 человек, огромный павильон, и, конечно, трактор, куры и жигуль…", — написал в описании под видео Дмитрий Варварук.

Публикация со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Как в сети отреагировали на новый клип Verba и Дмитрия Варварука

Посмотрев новый пост на странице Verba, пользователи сети Instagram начали его комментировать. В частности, люди высказали недовольное мнение по поводу клипа.

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Ждем????? Нет, конечно. Какие вы низкие, что даже плакать хочется. В стране война, как нельзя этого понять

Нечем людям заняться. Боже, эти блогеры… На голову не налазит

Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Verba. Фото: скриншот из Instagram

Сергей Притула высмеял блогера Verba

Украинский ведущий Сергей Притула высказал свое мнение касательно молодого блогера Verba. В частности, он заявил, что на ее странице нет ни одного поста о сборах на ВСУ.

"Я хочу понять, кто такая Юля Верба, чем она занимается. Зашел на Instagram-страницу, и в описании профиля написано: "Та самая Юля Верба"... Это блогер, у нее миллионная аудитория, она, кажется, из Франковска. И она, что называется, "живет жизнь". Я зашел на страницу. Думаю, ну у нее должен быть какой-то сбор. Я листал все эти посты — нет. И я уже сижу и понимаю, что я почему-то злюсь на Юлю Вербу", — признался Сергей Притула.

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