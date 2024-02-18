Борис Барський категорично відмовився розмовляти українською — причини
Зірка комедійного шок "Маски-шоу" Борис Барський відмовився переходити з російської на українську мову. Він вважає мову країни-окупанта культурною спадщиною Одеси.
Про це він розповів в інтерв'ю "Гончарова подкаст".
Борис Барських радить звертати увагу на вчинки, а не на мову
Український актор і режисер Борис Барський зростав у двомовному середовищі, проте для себе він обрав російську. Він переконаний, що не зможе спілкуватися щиро державною мовою.
"У мене українська родина. І ми все життя розмовляли двома мовами і чудово одне одного розуміли. Це не проблема. Проблема трошки інша. Людину слід судити за вчинками, а не за мовою, якою вона говорить. На лінії фронту багато хто говорить російською. По-друге, не можна нав'язувати. І ще важливо, що для Одеси це культурна спадщина. Я не бачу тут проблеми. У чому проблема? У неприйнятті? У відторгненні? Ну сваріть мене за це", — пояснив актор.
Борис Барський пропонує почекати його смерті і тоді Одеса стане більш україномовною. Актор не хочу ускладнювати своє життя переходом на українську.
"Я можу говорити українською, але потрібно увімкнути в голові перекладач. І це не щиро просто. Буду говорити, як Google-перекладач. У цьому не буде душі й щирості. Мене часто просять записати якісь привітання українською мовою. Я записую і розумію, що набагато щиріше і душевніше, я б написав тією мовою, якою розмовляю. Це не виправдання. Ну я вважаю, що не можна історію Одеси викреслити. Я покоління динозаврів, які вимерли, або зовсім скоро вимруть. Почекаємо, коли я вимру", — додав Барський.
Реакція суспільства на позицію Барського
Українці неоднозначно відреагували на тезу інтерв'ю, що "російська мова — не мова Путіна". Прихильники актора намагались виправдати його, захистити, інші ж — висловили своє нерозуміння.
"Борис Барський — дитя свого часу. Найголовніше, що він постійно наголошує, що Одеса — це Україна та українське місто".
"Так. То не мова путіна, а й мова мільйонів росіян, які нас вбивали, катували, плюндрували і зараз це роблять".
"Я — одеситка! Я люблю і пишаюся що є такі люди, як Борис Барский, живуть, працюють і дарують радість і оптимізм людям!"
"Я не була в полоні, але мене теж нудить від російською мови, і я не видумую. Просто верне, і з'являється неприязнь та роздратування відносно людини, яка розмовляє російською. Хочу ще припинити розуміти цю видуману, ср*ну мову".
"Всі його гарні слова ні про що! Міліони наших біженців живуть у Європі і вимушені вивчати мову своїх прихисників, важко, але поважай країну в якій живеш! Тому не говорити рідною мовою це обмеження розвитку!"
Раніше відомий український співак виконав свої хіти російською.
Також Луна відмовилась від державної мови, тому що не може її відчути.
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