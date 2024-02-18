Борис Барский категорически отказался говорить по-украински — причины

Актер Борис Барский. Фото: instagram.com/borisbarsky/

Звезда комедийного шока "Маски-шоу" Борис Барский отказался переходить с русского на украинский язык. Он считает язык страны-оккупанта культурным наследием Одессы.

Об этом он рассказал в интервью "Гончарева подкаст".

Борис Барских советует обращать внимание на поступки, а не на язык

Украинский актер и режиссер Борис Барский рос в двуязычной среде, однако для себя он выбрал русский. Он убежден, что не сможет общаться на государственном языке.

"У меня украинская семья. И мы всю жизнь разговаривали на двух языках и прекрасно друг друга понимали. Это не проблема. Проблема немного другая. Человека следует судить по поступкам, а не по языку, на котором он говорит. На линии фронта многие говорят на русском. Во-вторых, нельзя навязывать. И еще важно, что для Одессы это культурное наследие. Я не вижу здесь проблемы. В чем проблема? В неприятии? В отторжении? Ну ругайте меня за это", — объяснил актер.

Борис Барский предлагает подождать его смерти, и тогда Одесса станет более украиноязычной. Актер не хочет усложнять свою жизнь переходом на украинский.

"Я могу говорить на украинском, но нужно включить в голове переводчик. И это не искренне просто. Буду говорить, как Google-переводчик. В этом не будет души и искренности. Меня часто просят записать какие-то приветствия на украинском языке. Я записываю и понимаю, что гораздо искреннее и душевнее, я бы написал на том языке, на котором говорю. Это не оправдание. Ну я считаю, что нельзя историю Одессы вычеркнуть. Я поколение вымерших динозавров или тех, хто совсем скоро вымрет. подождите пока я умру", — сказав Барский.

Реакция общества на позицию Барского

Украинцы неоднозначно отреагировали на тезис интервью, что "русский язык — не язык Путина". Поклонники актера пытались оправдать его, защитить, другие же выразили свое непонимание.

"Борис Барский — ребенок своего времени. Самое главное, что он постоянно подчеркивает, что Одесса — это Украина и украинский город".

"Да. Это не язык путина, но и язык миллионов россиян, которые нас убивали, пытали, разоряли и сейчас это делают".

"Я — одесситка! Я люблю и горжусь что есть такие люди, как Борис Барский, живут, работают и дарят радость и оптимизм людям!"

"Я не была в плену, но меня тоже тошнит от русского языка, и я не выдумываю. Просто верно, и появляется неприязнь и раздражение по отношению к человеку, который говорит по-русски. Хочу еще прекратить понимать этот вымышленный, серый язык".

"Все его хорошие слова ни о чем! Миллионы наших беженцев живут в Европе и вынуждены изучать язык своих поклонников, тяжело, но уважай страну в которой живешь! Поэтому не говорить на родном языке это ограничение развития!"

Комментарии украинцев о позиции Барского. Фото: YouTube Гончарова

Ранее известный украинский певец исполнил свои хиты на русском.

Также Луна отказалась от государственного языка, потому что не может его почувствовать.