Борис Барский категорически отказался говорить по-украински — причины
Звезда комедийного шока "Маски-шоу" Борис Барский отказался переходить с русского на украинский язык. Он считает язык страны-оккупанта культурным наследием Одессы.
Об этом он рассказал в интервью "Гончарева подкаст".
Борис Барских советует обращать внимание на поступки, а не на язык
Украинский актер и режиссер Борис Барский рос в двуязычной среде, однако для себя он выбрал русский. Он убежден, что не сможет общаться на государственном языке.
"У меня украинская семья. И мы всю жизнь разговаривали на двух языках и прекрасно друг друга понимали. Это не проблема. Проблема немного другая. Человека следует судить по поступкам, а не по языку, на котором он говорит. На линии фронта многие говорят на русском. Во-вторых, нельзя навязывать. И еще важно, что для Одессы это культурное наследие. Я не вижу здесь проблемы. В чем проблема? В неприятии? В отторжении? Ну ругайте меня за это", — объяснил актер.
Борис Барский предлагает подождать его смерти, и тогда Одесса станет более украиноязычной. Актер не хочет усложнять свою жизнь переходом на украинский.
"Я могу говорить на украинском, но нужно включить в голове переводчик. И это не искренне просто. Буду говорить, как Google-переводчик. В этом не будет души и искренности. Меня часто просят записать какие-то приветствия на украинском языке. Я записываю и понимаю, что гораздо искреннее и душевнее, я бы написал на том языке, на котором говорю. Это не оправдание. Ну я считаю, что нельзя историю Одессы вычеркнуть. Я поколение вымерших динозавров или тех, хто совсем скоро вымрет. подождите пока я умру", — сказав Барский.
Реакция общества на позицию Барского
Украинцы неоднозначно отреагировали на тезис интервью, что "русский язык — не язык Путина". Поклонники актера пытались оправдать его, защитить, другие же выразили свое непонимание.
"Борис Барский — ребенок своего времени. Самое главное, что он постоянно подчеркивает, что Одесса — это Украина и украинский город".
"Да. Это не язык путина, но и язык миллионов россиян, которые нас убивали, пытали, разоряли и сейчас это делают".
"Я — одесситка! Я люблю и горжусь что есть такие люди, как Борис Барский, живут, работают и дарят радость и оптимизм людям!"
"Я не была в плену, но меня тоже тошнит от русского языка, и я не выдумываю. Просто верно, и появляется неприязнь и раздражение по отношению к человеку, который говорит по-русски. Хочу еще прекратить понимать этот вымышленный, серый язык".
"Все его хорошие слова ни о чем! Миллионы наших беженцев живут в Европе и вынуждены изучать язык своих поклонников, тяжело, но уважай страну в которой живешь! Поэтому не говорить на родном языке это ограничение развития!"
Ранее известный украинский певец исполнил свои хиты на русском.
Также Луна отказалась от государственного языка, потому что не может его почувствовать.
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