Бред Пітт вперше зʼявився на публіці зі своєю молодою дівчиною

Актор Бред Пітт. Фото: James Devaney/GC Images

60-річний Бред Пітт вперше вийшов у світ з 33-річною Інес де Рамон, з якою, за чутками, зустрічається вже більше року. Пара з’явилася на кінофестивалі у Санта-Барбарі.

Про це пише видання Hello.

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Голлівудський актор Бред Пітт вперше з'явився на публічному заході зі своєю дівчиною Інес де Рамон.

Інес де Рамон і Бред Пітт. Фото: видання Hello

Пара з’явилася на Міжнародному кінофестивалі у Санта-Барбарі. На захід Пітт прийшов щоб підтримати свого колегу та друга Бредлі Купера, який отримував нагороду.

Під час заходу актор і його кохана трималися за руки, а у залі Пітт поклав руку на ногу Інес, дівчина зробила дівчина відповіла взаємністю. Вони розмовляли, посміхалися і мали закоханий вигляд.

Інес де Рамон і Бред Пітт. Фото: видання Hello

Щойно Бред Пітт вручив нагороду Бредлі Куперу, вони з Інес де Рамон покинули захід.

Інес де Рамон - віце-президентка відомого ювелірного бренда і фітнес-тренерка. Її почали помічати з Бредом Піттом у листопаді 2022 року, як раз коли вона розлучалася з чоловіком, зіркою "Щоденників вампіра" Полом Уеслі.

Їх неодноразово бачили разом, у тому числі і на відпочинку. А інсайдери розповідають, що пара вже живе разом і навіть планує дітей.

Інес де Рамон і Бред Пітт. Фото: TheImageDirect

Поява на кінофестивалі стала першим офіційним виходом Пітта і де Рамон у світ як пари.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бреда Пітта бачили на його дні народження у Франції разом з коханою. Також ми розповідали, що пластичний хірург актора прокоментував його підтяжку обличчя.