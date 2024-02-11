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Брэд Питт впервые появился на публике со своей молодой девушкой

11 февраля 2024 13:50
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Брэд Питт впервые появился на публике со своей молодой девушкой
Актер Брэд Питт. Фото: James Devaney/GC Images
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

60-летний Брэд Питт впервые вышел в свет с 33-летней Инес де Рамон, с которой, по слухам, встречается уже больше года. Пара появилась на кинофестивале в Санта-Барбаре.

Об этом пишет издание Hello.

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Голливудский актер Брэд Питт впервые появился на публичном мероприятии со своей девушкой Инес де Рамон.

 

Брэд Питт
Инес де Рамон и Брэд Питт. Фото: издание Hello

Пара появилась на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре. На мероприятие Питт пришел, чтобы поддержать своего коллегу и друга Брэдли Купера.

Во время мероприятия актер и его возлюбленная держались за руки, а сидя в зале Питт положил руку на ногу Инес, девушка ответила взаимностью. Они разговаривали, улыбались и выглядели влюбленными.

 

Брэд Питт впервые появился на публике со своей молодой девушкой - фото 2
Инес де Рамон и Брэд Питт. Фото: издание Hello

Как только Брэд Питт вручил награду Брэдли Куперу, они с Инес де Рамон покинули мероприятие.

Инес де Рамон – вице-президент известного ювелирного бренда и фитнес-тренер. Ее начали замечать с Брэдом Питтом в ноябре 2022 года, как раз когда она разводилась с мужем, звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли.

Их не раз видели вместе, в том числе и на отдыхе. Инсайдеры рассказывают, что пара уже живет вместе и даже планирует детей.

 

Брэд Питт впервые появился на публике со своей молодой девушкой - фото 3
Инес де Рамон и Брэд Питт. Фото: TheImageDirect

Появление на кинофестивале стало первым официальным выходом Питта и де Рамона в свет как пары.

Напомним, ранее мы писали, что Брэда Питта увидели на его дне рождения во Франции с любимой. Также мы рассказывали, что пластический хирург актера прокомментировал подтяжку его лица.

Брэд Питт
роман
зарубежные звезды
любовь

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