Брэд Питт впервые появился на публике со своей молодой девушкой
60-летний Брэд Питт впервые вышел в свет с 33-летней Инес де Рамон, с которой, по слухам, встречается уже больше года. Пара появилась на кинофестивале в Санта-Барбаре.
Об этом пишет издание Hello.
Брэд Питт и Инес де Рамон подтвердили отношения
Голливудский актер Брэд Питт впервые появился на публичном мероприятии со своей девушкой Инес де Рамон.
Пара появилась на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре. На мероприятие Питт пришел, чтобы поддержать своего коллегу и друга Брэдли Купера.
Во время мероприятия актер и его возлюбленная держались за руки, а сидя в зале Питт положил руку на ногу Инес, девушка ответила взаимностью. Они разговаривали, улыбались и выглядели влюбленными.
Как только Брэд Питт вручил награду Брэдли Куперу, они с Инес де Рамон покинули мероприятие.
Инес де Рамон – вице-президент известного ювелирного бренда и фитнес-тренер. Ее начали замечать с Брэдом Питтом в ноябре 2022 года, как раз когда она разводилась с мужем, звездой "Дневников вампира" Полом Уэсли.
Их не раз видели вместе, в том числе и на отдыхе. Инсайдеры рассказывают, что пара уже живет вместе и даже планирует детей.
Появление на кинофестивале стало первым официальным выходом Питта и де Рамона в свет как пары.
Напомним, ранее мы писали, что Брэда Питта увидели на его дне рождения во Франции с любимой. Также мы рассказывали, что пластический хирург актера прокомментировал подтяжку его лица.
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