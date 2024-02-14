Брежнєва показала рідкісне фото з мамою і поділилася своїми планами на День закоханих

Брежнєва показала фото з мамою і розкрила плани на День закоханих
Українська співачка Віра Брежнєва відповіла на найпопулярніші запитання від підписників. Колишня дружина продюсера Костянтина Меладзе вперше за тривалий час показала своїх сестер і маму, а також поділилася планами на День святого Валентина.
Свої відповіді Віра Брежнєва надала у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.
Віра Брежнєва зі своєю сім’єю
Відома виконавиця вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками і відповісти на запитання, які їх цікавлять. Один з фоловерів Віри не став запитувати щось у неї, а просто побажав їй, щоб біля неї були лише світлі люди.
Артистка погодилася із цим і вирішила вперше за тривалий час показати свою сім’ю. На світлині можна побачити саму Віру, трьох її сестер, а також маму. До того ж, всі вони були одягнені в однакові худі, але на одязі сестер був один напис, який свідчив про те, що вони є саме сестрами, а ось на кофті мами було написано, що вона є мамою цих дівчат.
Плани Віри Брежнєвої на День святого Валентина
Один з підписників української артистки поцікавився у неї, які плани на День святого Валентина. Судячи з відповіді Віри, можна зробити висновок, що після розлучення з Костянтином Меладзе в неї нікого немає зараз, адже вона надала дуже дивну відповідь.
"Летітиму до Казахстану, мріятиму в небі і даруватиму посмішки всім навколо", — відповіла Віра Брежнєва.
Розлучення Віри Брежнєвої і Костянтина Меладзе
Ще рік тому почали поширюватися чутки стосовно того, що українська співачка розлучилася з продюсером. Але це були лише чутки, а сама Віра підтвердила це тільки зараз.
Зокрема, скандальний блогер Богдан Беспалов на своєму каналі в Telegram надав ексклюзивний коментар Брежнєвої, яка підтвердила розлучення рік тому.
"Так, ми розлучилися рік тому, і кожен з нас почав власний шлях з вдячністю і повагою одне до одного", — сказала Віра Брежнєва.
Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Віра Брежнєва потрапила у гучний скандал зі своїм виступом.
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