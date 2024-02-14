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Брежнєва показала фото з мамою і розкрила плани на День закоханих

14 лютого 2024 12:47
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Брежнєва показала рідкісне фото з мамою і поділилася своїми планами на День закоханих
Українська співачка Віра Брежнєва на фотосесії. Фото: Instagram Віри Брежнєвої
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська співачка Віра Брежнєва відповіла на найпопулярніші запитання від підписників. Колишня дружина продюсера Костянтина Меладзе вперше за тривалий час показала своїх сестер і маму, а також поділилася планами на День святого Валентина.

Свої відповіді Віра Брежнєва надала у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Віра Брежнєва зі своєю сім’єю

Відома виконавиця вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками і відповісти на запитання, які їх цікавлять. Один з фоловерів Віри не став запитувати щось у неї, а просто побажав їй, щоб біля неї були лише світлі люди.

Артистка погодилася із цим і вирішила вперше за тривалий час показати свою сім’ю. На світлині можна побачити саму Віру, трьох її сестер, а також маму. До того ж, всі вони були одягнені в однакові худі, але на одязі сестер був один напис, який свідчив про те, що вони є саме сестрами, а ось на кофті мами було написано, що вона є мамою цих дівчат.

Stories зі сторінки Віри Брежнєвої
Віра Брежнєва зі своєю мамою і сестрами. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Плани Віри Брежнєвої на День святого Валентина

Один з підписників української артистки поцікавився у неї, які плани на День святого Валентина. Судячи з відповіді Віри, можна зробити висновок, що після розлучення з Костянтином Меладзе в неї нікого немає зараз, адже вона надала дуже дивну відповідь.

"Летітиму до Казахстану, мріятиму в небі і даруватиму посмішки всім навколо", — відповіла Віра Брежнєва.

Stories зі сторінки Віри Брежнєвої
Плани Віри Брежнєвої на День святого Валентина. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Розлучення Віри Брежнєвої і Костянтина Меладзе

Ще рік тому почали поширюватися чутки стосовно того, що українська співачка розлучилася з продюсером. Але це були лише чутки, а сама Віра підтвердила це тільки зараз.

Вера Брежнева с Константином Меладзе
Віра Брежнєва з Костянтином Меладзе в 2018 році. Фото: Facebook Віри Брежнєвої 

Зокрема, скандальний блогер Богдан Беспалов на своєму каналі в Telegram надав ексклюзивний коментар Брежнєвої, яка підтвердила розлучення рік тому. 

"Так, ми розлучилися рік тому, і кожен з нас почав власний шлях з вдячністю і повагою одне до одного", — сказала Віра Брежнєва.

Публікація з каналу Богдана Беспалова
Богдан Беспалов про офіційний коментар Віри Брежнєвої стосовно розлучення з Костянтином Меладзе. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська співачка Віра Брежнєва потрапила у гучний скандал зі своїм виступом. 

Раніше ми розповідали про те, що співачка Віра Брежнєва презентувала кліп на нову україномовну пісню. 

Також ми повідомляли про те, що відома артистка Віра Брежнєва осоромилася на публіку.

Віра Брежнєва
Instagram
шоу-бізнес
українські зірки

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