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Брежнева показала фото с мамой и раскрыла планы на День влюбленных

14 февраля 2024 12:47
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Брежнева показала редкое фото с мамой и поделилась своими планами на День влюбленных
Украинская певица Вера Брежнева на фотосессии. Фото: Instagram Веры Брежневой
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская певица Вера Брежнева ответила на самые популярные вопросы подписчиков. Бывшая супруга продюсера Константина Меладзе впервые за долгое время показала своих сестер и маму, а также поделилась планами на День святого Валентина.

Свои ответы Вера Брежнева предоставила в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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Вера Брежнева со своей семьей

Известная исполнительница решила пообщаться со своими подписчиками и ответить на интересующие их вопросы. Один из фолловеров Веры не стал спрашивать что-то у нее, а просто пожелал ей, чтобы возле нее были только светлые люди.

Артистка согласилась с этим и решила впервые за длительное время показать свою семью. На фотографии можно увидеть саму Веру, трех ее сестер, а также маму. К тому же, все они были одеты в одинаковые худые, но на одежде сестер была одна надпись, свидетельствующая о том, что они именно сестры, а вот на кофте мамы было написано, что она является мамой этих девушек.

Stories со страницы Веры Брежневой
Вера Брежнева со своей мамой и сестрами. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Планы Веры Брежневой на День святого Валентина

Один из подписчиков украинской артистки поинтересовался у нее, какие планы на День святого Валентина. Судя по ответу Веры, можно сделать вывод, что после развода с Константином Меладзе у нее никого нет сейчас, ведь она дала очень странный ответ.

"Буду лететь в Казахстан, мечтать в небе и дарить улыбки всем вокруг", — ответила Вера Брежнева.

Stories со страницы Веры Брежневой
Планы Веры Брежневой на День святого Валентина. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Развод Веры Брежневой и Константина Меладзе

Еще год назад начали распространяться слухи о том, что украинская певица развелась с продюсером. Но это были только слухи, а сама Вера подтвердила это только сейчас.

Вера Брежнева с Константином Меладзе
Вера Брежнева с Константином Меладзе в 2018 году. Фото: Facebook Веры Брежневой

В частности, скандальный блогер Богдан Беспалов на своем канале в Telegram предоставил эксклюзивный комментарий Брежневой, которая подтвердила развод год назад.

"Да, мы развелись год назад, и каждый из нас начал собственный путь с благодарностью и уважением друг к другу", — сказала Вера Брежнева.

Публикация по каналу Богдана Беспалова
Богдан Беспалов об официальном комментарии Веры Брежневой по поводу развода с Константином Меладзе. Фото: скриншот с Telegram

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Вера Брежнева попала в громкий скандал со своим выступлением.

Ранее мы рассказывали о том, что певица Вера Брежнева представила клип на новую украиноязычную песню.

Также мы сообщали о том, что известная артистка Вера Брежнева оконфузилась на публику.

Вера Брежнева
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шоу-бизнес
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