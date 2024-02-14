Брежнева показала редкое фото с мамой и поделилась своими планами на День влюбленных

Брежнева показала фото с мамой и раскрыла планы на День влюбленных
Украинская певица Вера Брежнева ответила на самые популярные вопросы подписчиков. Бывшая супруга продюсера Константина Меладзе впервые за долгое время показала своих сестер и маму, а также поделилась планами на День святого Валентина.
Свои ответы Вера Брежнева предоставила в разделе Stories на своей странице в Instagram.
Вера Брежнева со своей семьей
Известная исполнительница решила пообщаться со своими подписчиками и ответить на интересующие их вопросы. Один из фолловеров Веры не стал спрашивать что-то у нее, а просто пожелал ей, чтобы возле нее были только светлые люди.
Артистка согласилась с этим и решила впервые за длительное время показать свою семью. На фотографии можно увидеть саму Веру, трех ее сестер, а также маму. К тому же, все они были одеты в одинаковые худые, но на одежде сестер была одна надпись, свидетельствующая о том, что они именно сестры, а вот на кофте мамы было написано, что она является мамой этих девушек.
Планы Веры Брежневой на День святого Валентина
Один из подписчиков украинской артистки поинтересовался у нее, какие планы на День святого Валентина. Судя по ответу Веры, можно сделать вывод, что после развода с Константином Меладзе у нее никого нет сейчас, ведь она дала очень странный ответ.
"Буду лететь в Казахстан, мечтать в небе и дарить улыбки всем вокруг", — ответила Вера Брежнева.
Развод Веры Брежневой и Константина Меладзе
Еще год назад начали распространяться слухи о том, что украинская певица развелась с продюсером. Но это были только слухи, а сама Вера подтвердила это только сейчас.
В частности, скандальный блогер Богдан Беспалов на своем канале в Telegram предоставил эксклюзивный комментарий Брежневой, которая подтвердила развод год назад.
"Да, мы развелись год назад, и каждый из нас начал собственный путь с благодарностью и уважением друг к другу", — сказала Вера Брежнева.
Напомним, мы писали о том, что украинская певица Вера Брежнева попала в громкий скандал со своим выступлением.
Ранее мы рассказывали о том, что певица Вера Брежнева представила клип на новую украиноязычную песню.
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