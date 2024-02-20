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Брітні Спірс крутить роман з одруженим після розлучення — ЗМІ

20 лютого 2024 16:37
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Брітні Спірс крутить роман з одруженим після розлучення — ЗМІ
Брітні Спірс. Фото: instagram.com/britneyspears
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Джерела з оточення Брітні Спірс розповіли, що вона і досі має стосунки зі своїм домоправителем, у якого є дружина, діти, а ще судимості. Чутки про їх стосунки ходили ще до її розлучення з Семом Асгарі. 

Про це пише видання US Magazine

Брітні Спірс зустрічається з чоловіком з судимостями

42-річна Брітні Спірс зі інформацією інсайдерів вже півроку зустрічається з 37-річним Полом Солізом, який обслуговує її маєток у Лос Анджелісі. 

 

Брітні Спірс крутить роман з одруженим після розлучення — ЗМІ - фото 1
Можливий коханець Брітні Спірс Пол Соліз. Фото: Coleman-Rayner

Подейкують, вона завела з ним інтимні стосунки ще коли була у шлюбі з фітнес-тренером Семом Асгарі, про що ексчоловік дізнався і вирішив розлучитися. 

Полом Соліз має дружину і дітей. Більше того, він має судимості, через що його звільняли з роботи у Спірс, проте наняли назад за її сприяння. 

"Її помічники не хочуть, щоб він був поруч. Вони чітко дали зрозуміти це з першого дня. Вона така мила і щедра за своєю природою та і він нічого не хоче. Він не для цього з нею і щиро піклується про неї як про особистість. Але її команда вважає, що в якийсь момент він чогось від неї захоче або кине під автобус", — розповіли інсайдери. 

 

За інформацією джерел, Пол і Брітні рідко виходять на побачення, проте пара подорожує до Санта-Барбари, і Соліз залишається у неї дві-три ночі на тиждень. Інший час він проводить з родиною і дітьми. 

"Їй не подобається, коли він йде. Брітні відчуває, що вона заслуговує більше уваги, але він повинен бути поруч зі своїми дітьми", — діляться джерела. 

Розповідають, Брітні вже знайома з його дітьми. Нібито, вони всі разом ходили кататися верхи.

Нагадаємо, раніше Спірс зізналася, як справляється зі самотністю після розлучення. А ще розповіла про багаторічні проблеми із їжею.

Брітні Спірс
роман
Зіркове розлучення
закордонні зірки

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