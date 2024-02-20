Бритни Спирс крутит роман с женатым после развода — СМИ

Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears

Источники из окружения Бритни Спирс рассказали, что она до сих пор имеет отношения со своим домоправителем, у которого есть жена, дети, а еще судимости. Слухи об их отношениях ходили еще до ее развода с Сэмом Асгари.

Об этом пишет издание US Magazine.

Бритни Спирс встречается с мужчиной с судимостями

42-летняя Бритни Спирс по информации инсайдеров уже полгода встречается с 37-летним Полом Солизом, обслуживающим ее имение в Лос-Анджелисе.

Возможный любовник Бритни Спирс Пол Солиз. Фото: Coleman-Rayner

Говорят, она завела с ним интимные отношения еще когда была в браке с фитнес-тренером Сэмом Асгари, о чем экс-муж узнал и решил расстаться.

У Пола Солиза есть жена и дети. Более того, он имеет судимости, из-за чего его увольняли с работы у Спирс, однако наняли обратно по ее просьбе.

"Ее помощники не хотят, чтобы он был рядом; они четко дали понять это с первого дня. Она так мила и щедра по своей природе и он ничего не хочет. Он не для этого с ней и искренне заботится о ней как о личности. Но ее команда считает, что в какой-то момент он чего-то от нее захочет или бросит под автобус", — рассказали инсайдеры.

По информации источников, Пол и Бритни редко выходят на свидания, однако пара путешествует в Санта-Барбару, и Солиз остается у нее две-три ночи в неделю. Другое время он проводит с семьей и детьми.

"Ей не нравится, когда он уходит. Бритни чувствует, что она заслуживает больше внимания, но он должен быть рядом со своими детьми", — делятся источники.

Рассказывают, что Бритни уже знакома с его детьми. Вроде бы, они все вместе ходили кататься верхом.

Напомним, ранее Спирс призналась, как справляется с одиночеством после развода. А еще рассказала о многолетних проблемах с едой.