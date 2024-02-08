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Буше заінтригував романтичними кадрами з молодою красунею

8 лютого 2024 17:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Богдан Буше показав себе з молодою дівчиною і натякнув на нові стосунки
Український блогер Богдан Шелудяк на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодий український блогер і ведучий шоу "Хто зверху?" Богдан Буше (Богдан Шелудяк) заінтригував підписників новим дописом. Актор, який грав у реаліті "Київ вдень і вночі", показав себе на милому відео разом з красивою молодою дівчиною. 

Відповідним відео Богдан Буше поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Богдан Буше з молодою дівчиною 

На сторінці українського блогера з’явилося досить романтичне відео, на якому він показав себе з красивою молодою дівчиною. На кадрах вони гуляють на вулиці і весело проводять час разом, розважаючись на каруселях, куди потайки пробрались.

Дивлячись на емоції Богдана, можна помітити, що йому подобається ця дівчина. Втім, судячи з його підпису, можна зробити висновок, що це лише реклама. Проте, вони дуже пасують один одному, але чи справді вони разом, поки невідомо.

Публікація зі сторінки Богдана Шелудяка
Богдан Буше з молодою дівчиною. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на кадри Богдана Буше

Побачивши ці кадри, які з’явилися на сторінці українського блогера, його підписники не промовчали. Вони почали писати компліменти на адресу цієї пари, залишаючи свої коментарі під відео.

  • Нарешті знайшов собі дівчину
  • Вже так звикла, що ти з Волошиним, що з дівчатами вже не сприймаєшся
  • Подумала спочатку, що ти в такий спосіб хочеш розповісти про свої стосунки
  • Так круто граєш у кохання, що на секунду здалося, що все по-справжньому! За акторську майстерність браво
Коментарі зі сторінки Богдана Шелудяка
Коментарі зі сторінки Богдана Шелудяка. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Богдана Шелудяка
Коментар зі сторінки Богдана Шелудяка. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Богдана Шелудяка
Коментар зі сторінки Богдана Шелудяка. Фото: скриншот з Instagram

Особисте життя Богдана Буше

Відомо, що не так давно блогер зустрічався з молодою моделлю Чарою Хорів, проте, їхні стосунки були не дуже тривалими.

Богдан Шелудяк со своей бывшей Чарой Хорив
Богдан Шелудяк зі своєю колишньою Чарою Хорів. Фото: Instagram Чари Хорів

Нещодавно в інтерв’ю Олександру Волошину Богдан зізнався, скільки в нього було дівчат. Блогер дав дуже лаконічну, але досить цікаву відповідь, зізнавшись, що пам’ятає ім’я кожної дівчини. 

"Не стільки, щоб рахувати на пальцях, але стільки, щоб запам’ятати кожне ім’я", — коротко відповів український актор. 

Нагадаємо, ми писали про те, що молодий український блогер Богдан Шелудяк зробив операцію на голові. 

Раніше ми розповідали про те, що український актор Богдан Буше згадав, які були його перші симптоми серйозного захворювання. 

Також ми повідомляли про те, що актор і ведучий Богдан Буше потрапив у скандал через невдалий жарт. 

шоу-бізнес
українські зірки
"Хто зверху?"
Богдан Шелудяк

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