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Буше заинтриговал романтическими кадрами с молодой красавицей

8 февраля 2024 17:11
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Богдан Буше показал себя с молодой девушкой и намекнул на новые отношения
Украинский блогер Богдан Шелудяк на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молодой украинский блогер и ведущий шоу "Хто зверху?" Богдан Буше (Богдан Шелудяк) заинтриговал подписчиков новым постом. Актер, который играл в реалити "Киев днем и ночью", показал себя на милом видео вместе с красивой молодой девушкой.

Соответствующим видео Богдан Буше поделился на своей странице в Instagram.

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Богдан Буше с молодой девушкой

На странице украинского блогера появилось достаточно романтичное видео, на котором он показал себя с красивой молодой девушкой. На кадрах они гуляют по улице и весело проводят время вместе, развлекаясь на каруселях, куда тайно пробрались.

Глядя на эмоции Богдана, можно заметить, что ему нравится эта девушка. Впрочем, судя по его подписи, можно сделать вывод, что это всего лишь реклама. Тем не менее, они очень подходят друг другу, но действительно ли они вместе, пока неизвестно.

Публикация со страницы Богдана Шелудяка
Богдан Буше с молодой девушкой. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на кадры Богдана Буше

Увидев эти кадры, появившиеся на странице украинского блогера, его подписчики не промолчали. Они начали писать комплименты в адрес этой пары, оставляя комментарии под видео.

  • Наконец-то нашел себе девушку
  • Уже так привыкла, что ты с Волошиным, что с девушками уже не воспринимаешься
  • Подумала сначала, что ты таким образом хочешь рассказать о своих отношениях
  • Так круто играешь в любовь, что на секунду показалось, что все по-настоящему! За актерское мастерство браво
Комментарии со страницы Богдана Шелудяка
Комментарии со страницы Богдана Шелудяка. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Богдана Шелудяка
Комментарий со страницы Богдана Шелудяка. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Богдана Шелудяка
Комментарий со страницы Богдана Шелудяка. Фото: скриншот из Instagram

Личная жизнь Богдана Буше

Известно, что недавно блогер встречался с молодой моделью Чарой Хорив, однако, их отношения были не очень длительными.

Богдан Шелудяк со своей бывшей Чарой Хорив
Богдан Шелудяк со своей бывшей Чарой Хорив. Фото: Instagram Чары Хорив

Недавно в интервью Александру Волошину Богдан признался, сколько у него было девушек. Блогер дал очень лаконичный, но довольно интересный ответ, признавшись, что помнит имя каждой девушки.

"Не столько, чтобы считать по пальцам, но столько, чтобы запомнить каждое имя", — коротко ответил украинский актер.

Напомним, мы писали о том, что молодой украинский блогер Богдан Шелудяк сделал операцию на голове.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский актер Богдан Буше вспомнил, каковы были его первые симптомы серьезного заболевания.

Также мы сообщали о том, что актер и ведущий Богдан Буше попал в скандал из-за неудачной шутки.

шоу-бизнес
украинские звезды
"Хто зверху?"
Богдан Шелудяк

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