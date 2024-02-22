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Чи потягне Остапчук — Полтавська показала, де і коли хоче весілля

22 лютого 2024 11:39
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Дружина Остапчука розповіла, коли і де хоче зіграти весілля — фото
Володимир Остапчук зі своєю коханою Катериною Полтавською на допрем'єрному показі шоу Євгена Кота. Фото: Viva
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Молода кохана відомого українського телеведучого Володимира Остапчука Катерина Полтавська відповіла на одне цікаве запитання стосовно свого особистого життя. Дівчина зізналася, яке весілля вона б хотіла зіграти і в якому віці це може відбутися.

Відповідь на це запитання Катерина Полтавська оприлюднила у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

Яке весілля хоче Катерина Полтавська

Кохана українського ведучого і шоумена Володимира Остапчука вирішила поспілкуватися зі своїми підписниками і відповісти на питання, які їх цікавлять. Катерина почала відверто відповідати на те, що в неї питали фоловери, зокрема, стосовно особистого життя.

Екатерина Полтавская
Кохана Володимира Остапчука Катерина Полтавська. Фото: Instagram Катерини Полтавської 

Наприклад, один з підписників поцікавився у неї, яке б весілля вона хотіла влаштувати. Проте Катерина зізналася, що вона не думала про це, але точно не хоче того весілля зараз, яке хотіла раніше. До того ж молода кохана Остапчука повідомила, коли вона хоче зіграти весілля, і показала місце.

"Весілля, про яке я раніше мріяла, неможливе в наших реаліях. Наразі хочу, щоб не в Києві (скоріш за все, Edem (він на фото) І з найближчим оточенням. Але зараз інші пріоритети. Можливо, у 2025 або 2026 році", — чесно відповіла на запитання фоловера Катерина Полтавська.

Stories зі сторінки Катерини Полтавської
Stories зі сторінки Катерини Полтавської. Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про стосунки Володимира Остапчука і Катерини Полтавської

Не так давно український телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю дружиною Христиною Горняк і одружився з молодою дівчиною на ім’я Катерина Полтавська. З того часу на сторінці ведучого дуже часто з'являються спільні дописи з Катериною, на яких він показує своє тепле ставлення до неї. 

Екатерина Полтавская с Владимиром Остапчуком
Катерина Полтавська зі своїм коханим Володимиром Остапчуком. Фото: Instagram Катерини Полтавської

Нещодавно пара відзначила один рік разом, тому Володимир написав дуже теплий допис на честь їхнього свята. Зокрема, він подякував коханій за те, що вона поруч.

"Дякую, що навчила мене знову вірити в людей і в себе. Дякую, що своїм прикладом показуєш: власні цінності треба захищати. Дякую, що готова бігти, чекати, тримати, любити, будь що. Дякую за твій гумор і ставлення до світу. Дякую за твою красу і перфектність твоєї душі. Я тебе кохаю і вітаю з нами", — написав під фото з Катериною український ведучий. 

Публікація зі сторінки Володимира Остапчука
Володимир Остапчук і Катерина Полтавська на святі на честь річниці стосунків. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що молода дружина Володимира Остапчука відкрила власний салон краси.

Раніше ми розповідали про те, що Катерина Полтавська зізналася, чого вона боїться після 40 років. 

Також ми повідомляли про те, що молода кохана Володимира Остапчука похизувалася коштовним подарунком від чоловіка.

Володимир Остапчук
шоу-бізнес
українські зірки
Катерина Полтавська

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