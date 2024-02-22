Жена Остапчука рассказала, когда и где хочет сыграть свадьбу — фото

Владимир Остапчук со своей любимой Екатериной Полтавской на допремьерном показе шоу Евгения Кота. Фото: Viva

Молодая возлюбленная известного украинского телеведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская ответила на один интересный вопрос о своей личной жизни. Девушка призналась, какую свадьбу она хотела бы сыграть, и в каком возрасте это может произойти.

Ответ на этот вопрос Екатерина Полтавская обнародовала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

Какую свадьбу хочет Екатерина Полтавская

Возлюбленная украинского ведущего и шоумена Владимира Остапчука решила пообщаться со своими подписчиками и ответить на интересующие их вопросы. Екатерина начала откровенно отвечать на то, что у нее спрашивали фолловеры, в частности, по поводу личной жизни.

Любимая Владимира Остапчука Екатерина Полтавская. Фото: Instagram Екатерины Полтавской

Например, один из подписчиков поинтересовался у нее, какую бы свадьбу она хотела устроить. Однако, Екатерина призналась, что она не думала об этом, но точно не хочет той свадьбы сейчас, которую хотела раньше. К тому же, молодая любимая Остапчука сообщила, когда она хочет сыграть свадьбу, и показала место.

"Свадьба, о которой я раньше мечтала, невозможна в наших реалиях. Сейчас хочу, чтобы не в Киеве (скорее всего, Edem (он на фото)) и с ближайшим окружением. Но сейчас другие приоритеты. Возможно, в 2025 или 2026 году", — честно ответила на вопрос фолловера Екатерина Полтавская.

Stories со страницы Екатерины Полтавской. Фото: скриншот из Instagram

Что известно об отношениях Владимира Остапчука и Екатерины Полтавской

Не так давно украинский телеведущий Владимир Остапчук расстался со своей женой Кристиной Горняк и женился на молодой девушке по имени Екатерина Полтавская. С тех пор на странице ведущего очень часто появляются общие посты с Екатериной, на которых он показывает свое теплое отношение к ней.

Екатерина Полтавская со своим любимым Владимиром Остапчуком. Фото: Instagram Екатерины Полтавской

Недавно пара отметила один год вместе, поэтому Владимир написал очень теплый пост в честь их праздника. В частности, он поблагодарил любимую за то, что она рядом.

"Спасибо, что научила меня снова верить в людей и в себя. Спасибо, что своим примером показываешь: собственные ценности надо защищать. Спасибо, что готова бежать, ждать, держать, любить, что угодно. Спасибо за твой юмор и отношение к миру. Спасибо за твою красоту и перфектность твоей души. Я тебя люблю и поздравляю с нами", — написал под фото с Екатериной украинский ведущий.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская на празднике в честь годовщины отношений. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что молодая жена Владимира Остапчука открыла свой салон красоты.

Раньше мы рассказывали о том, что Екатерина Полтавская призналась, чего она боится после 40 лет.

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