Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Super arrow Чому Єфросиніна ображається на чоловіка — телеведуча розкрила сімейні таємниці arrow

Чому Єфросиніна ображається на чоловіка — телеведуча розкрила сімейні таємниці

15 лютого 2024 19:02
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Чому Єфросиніна ображається на чоловіка — телеведуча розкрила сімейні таємниці
Ведуча Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Телеведуча Маша Єфросиніна на честь Дня закоханих опублікувала допис, у якому розповіла, через що ображається на чоловіка. А ще розповіла історію першого зізнання у коханні. 

Цим поділилася в Instagram.

Єфросиніна злиться, що чоловік залишив її саму

Маша Єфросиніна опублікувала зворушливий допис, у якому поділилася фотографіями з чоловіком і розповіла, чого ображається на нього. Виявилося, що у більшості випадків ведуча злиться через роботу коханого. 

 

"Я злюся, що ти залишив мене саму з дітьми та проблемами..і водночас пишаюся твоїм рішенням йти захищати свою країну і нас. Я ненавиджу, що, коли ти в Києві, ти постійно на телефонах та в частині… і водночас тихо радію, бо, завдяки вашим з командою успіхам, тебе тепер викликають в підрозділ, і ми можемо знов ходити на побачення", — розповіла ведуча у дописі. 

Також Маша зізналася, що була ображена на чоловіка і у той момент, коли писала допис.

 

Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна з чоловіком і сином. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я прямо зараз пишу цей текст і ображаюся, бо ти вкотре забув, що сьогодні свято "рожевих соплів"…і водночас ржу, бо я б злякалася, якби ти про нього згадав і написав мені вірші", — поділилася Єфросиніна. 

Проте пізніше Маша показала у сторіс, що чоловік все ж прочитав допис і подарував великий букет червоних троянд і навіть приготував вечерю.

 

Чому Єфросиніна ображається на чоловіка — телеведуча розкрила сімейні таємниці - фото 2
Чоловік Маші Єфросиніної. Скриншот зі сторіс instagram.com/mashaefrosinina

А от сама ведуча забула ці квіти поставити у воду, через що посміялася з себе. 

 

Чому Єфросиніна ображається на чоловіка — телеведуча розкрила сімейні таємниці - фото 3
Квіти, які Маша Єфросиніна забула поставити у воду. Скриншот зі сторіс instagram.com/mashaefrosinina

На честь свята Єфросиніна згадала, що перша зізналася у коханні чоловікові, проте відповідь отримала неоднозначну. 

 

Чому Єфросиніна ображається на чоловіка — телеведуча розкрила сімейні таємниці - фото 4
Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я перша зізналася тобі у коханні.. майже 22 роки тому. Ти відповів на це: "Дякую"  і я подумала: "нашим стосункам кінець. Сьогодні ми обидва навряд чи порахуємо, скільки разів за ці роки вимовили одне одному "люблю", — підсумувала ведуча і показала зворушливі романтичні фото з коханим. 

 

Чому Єфросиніна ображається на чоловіка — телеведуча розкрила сімейні таємниці - фото 5
Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єфросиніна розповіла про одну зі своїх мрій. Також повідомляли, що ведуча показала своє безцінне життя поза соціальними мережами.

родина
Маша Єфросініна
українські зірки
День Святого Валентина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі