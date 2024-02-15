Чому Єфросиніна ображається на чоловіка — телеведуча розкрила сімейні таємниці

Ведуча Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведуча Маша Єфросиніна на честь Дня закоханих опублікувала допис, у якому розповіла, через що ображається на чоловіка. А ще розповіла історію першого зізнання у коханні.

Цим поділилася в Instagram.

Єфросиніна злиться, що чоловік залишив її саму

Маша Єфросиніна опублікувала зворушливий допис, у якому поділилася фотографіями з чоловіком і розповіла, чого ображається на нього. Виявилося, що у більшості випадків ведуча злиться через роботу коханого.

"Я злюся, що ти залишив мене саму з дітьми та проблемами..і водночас пишаюся твоїм рішенням йти захищати свою країну і нас. Я ненавиджу, що, коли ти в Києві, ти постійно на телефонах та в частині… і водночас тихо радію, бо, завдяки вашим з командою успіхам, тебе тепер викликають в підрозділ, і ми можемо знов ходити на побачення", — розповіла ведуча у дописі.

Також Маша зізналася, що була ображена на чоловіка і у той момент, коли писала допис.

Маша Єфросиніна з чоловіком і сином. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я прямо зараз пишу цей текст і ображаюся, бо ти вкотре забув, що сьогодні свято "рожевих соплів"…і водночас ржу, бо я б злякалася, якби ти про нього згадав і написав мені вірші", — поділилася Єфросиніна.

Проте пізніше Маша показала у сторіс, що чоловік все ж прочитав допис і подарував великий букет червоних троянд і навіть приготував вечерю.

Чоловік Маші Єфросиніної. Скриншот зі сторіс instagram.com/mashaefrosinina

А от сама ведуча забула ці квіти поставити у воду, через що посміялася з себе.

Квіти, які Маша Єфросиніна забула поставити у воду. Скриншот зі сторіс instagram.com/mashaefrosinina

На честь свята Єфросиніна згадала, що перша зізналася у коханні чоловікові, проте відповідь отримала неоднозначну.

Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я перша зізналася тобі у коханні.. майже 22 роки тому. Ти відповів на це: "Дякую" — і я подумала: "нашим стосункам кінець. Сьогодні ми обидва навряд чи порахуємо, скільки разів за ці роки вимовили одне одному "люблю", — підсумувала ведуча і показала зворушливі романтичні фото з коханим.

Маша Єфросиніна з чоловіком. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єфросиніна розповіла про одну зі своїх мрій. Також повідомляли, що ведуча показала своє безцінне життя поза соціальними мережами.