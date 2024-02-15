Почему Ефросинина обижается на мужчину - телеведущая раскрыла семейные тайны

Ведущая Маша Ефросинина с мужем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина в честь Дня влюбленных опубликовала пост, в котором рассказала, из-за чего обижается на мужа. А еще рассказала историю первого признания в любви.

Этим поделилась в Instagram.

Ефросинина злится, что муж оставил ее саму

Маша Ефросинина опубликовала трогательную публикацию, в которой поделилась фотографиями с мужем и рассказала, чего обижается на него. Оказалось, что в большинстве случаев ведущая злится из-за работы любимого.

"Я злюсь, что ты оставил меня саму с детьми и проблемами и одновременно горжусь твоим решением идти защищать свою страну и нас. Я ненавижу, что, когда ты в Киеве, ты постоянно на телефонах и в части... и в то же время тихо радуюсь, потому что благодаря вашим с командой успехам тебя теперь вызывают в подразделение, и мы можем снова ходить на свидания", — рассказала ведущая в публикации.

Также Маша призналась, что была обижена на мужа в тот момент, когда писала пост.

Маша Ефросинина с мужем и сыном. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я прямо сейчас пишу этот текст и обижаюсь, потому что ты в очередной раз забыл, что сегодня праздник "розовых соплей"... и одновременно ржу, потому что я бы испугалась, если бы ты о нем вспомнил и написал мне стихи", — поделилась Ефросинина.

Однако позже Маша показала в сторис, что муж все же прочитал пост и подарил большой букет красных роз и даже приготовил ужин.

Муж Маши Ефросининой. Скриншот со сторис instagram.com/mashaefrosinina

А вот самая ведущая забыла эти цветы поставить в воду, из-за чего посмеялась над собой.

Цветы, которые Маша Ефросинина забыла поставить в воду. Скриншот со сторис instagram.com/mashaefrosinina

В честь праздника Ефросинина вспомнила, что первая призналась в любви мужу, однако ответ получила неоднозначный.

Маша Ефросинина с мужем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я первая призналась тебе в любви.. почти 22 года назад. Ты ответил на это: "Спасибо" — и я подумала: "нашим отношениям конец". Сегодня мы оба вряд ли посчитаем, сколько раз за эти годы произнесли друг другу "люблю", — подытожила ведущая и показала трогательные романтические фото с любимым.

Маша Ефросинина с мужем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, что Ефросинина рассказала об одной из своих мечт. Также сообщалось, что ведущая показала свою бесценную жизнь вне социальных сетей.