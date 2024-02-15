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Почему Ефросинина обижается на мужа — телеведущая раскрыла семейные тайны

15 февраля 2024 19:02
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Почему Ефросинина обижается на мужчину - телеведущая раскрыла семейные тайны
Ведущая Маша Ефросинина с мужем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Телеведущая Маша Ефросинина в честь Дня влюбленных опубликовала пост, в котором рассказала, из-за чего обижается на мужа. А еще рассказала историю первого признания в любви.

Этим поделилась в Instagram.

Ефросинина злится, что муж оставил ее саму

Маша Ефросинина опубликовала трогательную публикацию, в которой поделилась фотографиями с мужем и рассказала, чего обижается на него. Оказалось, что в большинстве случаев ведущая злится из-за работы любимого.

 

"Я злюсь, что ты оставил меня саму с детьми и проблемами и одновременно горжусь твоим решением идти защищать свою страну и нас. Я ненавижу, что, когда ты в Киеве, ты постоянно на телефонах и в части... и в то же время тихо радуюсь, потому что благодаря вашим с командой успехам тебя теперь вызывают в подразделение, и мы можем снова ходить на свидания", — рассказала ведущая в публикации.

Также Маша призналась, что была обижена на мужа в тот момент, когда писала пост.

 

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина с мужем и сыном. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я прямо сейчас пишу этот текст и обижаюсь, потому что ты в очередной раз забыл, что сегодня праздник "розовых соплей"... и одновременно ржу, потому что я бы испугалась, если бы ты о нем вспомнил и написал мне стихи",  поделилась Ефросинина.

Однако позже Маша показала в сторис, что муж все же прочитал пост и подарил большой букет красных роз и даже приготовил ужин.

 

Почему Ефросинина обижается на мужа — телеведущая раскрыла семейные тайны - фото 2
Муж Маши Ефросининой. Скриншот со сторис instagram.com/mashaefrosinina

А вот самая ведущая забыла эти цветы поставить в воду, из-за чего посмеялась над собой.

 

Почему Ефросинина обижается на мужа — телеведущая раскрыла семейные тайны - фото 3
Цветы, которые Маша Ефросинина забыла поставить в воду. Скриншот со сторис instagram.com/mashaefrosinina

В честь праздника Ефросинина вспомнила, что первая призналась в любви мужу, однако ответ получила неоднозначный.

 

Почему Ефросинина обижается на мужа — телеведущая раскрыла семейные тайны - фото 4
Маша Ефросинина с мужем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я первая призналась тебе в любви.. почти 22 года назад. Ты ответил на это: "Спасибо"  и я подумала: "нашим отношениям конец". Сегодня мы оба вряд ли посчитаем, сколько раз за эти годы произнесли друг другу "люблю", — подытожила ведущая и показала трогательные романтические фото с любимым.

 

Почему Ефросинина обижается на мужа — телеведущая раскрыла семейные тайны - фото 5
Маша Ефросинина с мужем. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, что Ефросинина рассказала об одной из своих мечт. Также сообщалось, что ведущая показала свою бесценную жизнь вне социальных сетей.

семья
Маша Ефросинина
украинские звезды
День Святого Валентина

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