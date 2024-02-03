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Даша Астаф'єва у сміливій сукні зізналася, що мала стосунки з аб'юзером

3 лютого 2024 15:13
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Даша Астаф'єва у сміливій сукні зізналася, що мала стосунки з аб'юзером
Ведуча Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Ведуча та модель Даша Астаф'єва порадувала черговою порцією відвертих фото. Зірка вдягнула тісну сукню, яка підкреслила її фігуру та оголило пікантні місця.

Світлини Астаф'єва виклала в Instagram.

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Фото Астаф'єва підписала не менш відверто. Співачка зізналася, що мала досвід проживання з чоловіком, який себе не поважає.

 

Ведуча Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Ведуча Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

"Ти, як жабеня, варишся в олії чужого напруження. Спочатку закохуєшся в людину, яка, як і будь-хто, має свої комплекси, тріщинки й нерівності. "Усі ми люди, усі з минулим", — справедливо думаєш ти, бо й сама притягла свій багаж дивного досвіду в нові стосунки. Але, буває, із часом ти помічаєш, що тріщинки — то насправді прірва, в яку зливається і твоя енергія, а нерівності — пагорби, через які ти маєш продиратися щодня. Коханий виявляється людиною без поваги до себе, і, як наслідок, до оточення", — говорить Даша.

Тож, зазначила Астаф'єва, жінка, озброївшись терпінням, починає тягнути на собі всі стосунки.

"Боротися не лише за свій настрій, але й за його стан. Бути опорою, вірою, силою, наснагою не лише для себе, але й для чоловіка. Це важко, але ти преш, як паротяг, — ти ж надійна партнерка. Він бачить, що ти сильніша, спритніша, добріша, що ти маєш ресурс на двох, і починає ненавидіти себе сильніше за слабкість, а тебе — лупити макогоном за силу. Йому хочеться, аби ти спустилася до його рівня й не демонструвала альтернативну поведінку. Виходить замкнуте коло: чим більше ти докладаєш зусиль до стосунків, тим гірше вони стають", — коментує Астаф'єва.

 

Ведуча Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Ведуча Даша Астаф'єва. Фото: instagram.com/da_astafieva/

В такі моменти артистка радить одразу звернутися до фахівця або до близьких, які мають нагадати жінці, чого вона насправді варта.

Нагадаємо, Тіна Кароль влаштувала фотосесію у сукні на оголене тіло.

Раніше дружина Джастіна Бібера оголила сідниці у пляжній фотосесії.

Даша Астаф'єва
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