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Даша Астафьева в смелом платье призналась, что имела отношения с абьюзером

3 февраля 2024 15:13
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Даша Астафьева в смелом платье призналась, что имела отношения с абьюзером
Ведущая Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Ведущая и модель Даша Астафьева порадовала очередной порцией откровенных фото. Звезда надела узкое платье, которое подчеркнуло ее фигуру и обнажило пикантные места.

Фотографии Астафьева выложила в Instagram.

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Фото Астафьева подписала не менее откровенно. Певица призналась, что имела опыт проживания с неуважающим себя мужчиной.

 

Ведущая Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Ведущая Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

"Ты, как лягушонок, варишься в масле чужого напряжения. Сначала влюбляешься в человека, который, как и любой, имеет свои комплексы, трещинки и неровности. "Все мы люди, все с прошлым", — справедливо думаешь ты, потому что и сама притащила свой багаж удивительного опыта в новые отношения, но, бывает, со временем ты замечаешь, что трещинки — это на самом деле пропасть, в которую сливается и твоя энергия, а неровности — холмы, через которые ты должен продираться каждый день к себе. Возлюбленный оказывается человеком без уважения к себе, и, как следствие, к окружающим", — говорит Даша.

Так что, отметила Астафьева, женщина, вооружившись терпением, начинает тянуть на себе все отношения.

"Бороться не только за свое настроение, но и за его состояние. Быть опорой, верой, силой, воодушевлением не только для себя, но и для мужчины. Это тяжело, но ты прешь, как паровоз, — ты же надежная партнерша. Он видит, что ты сильнее, ловчее, добрее, что у тебя ресурс на двоих, и начинает ненавидеть себя сильнее слабости, а тебя — лупить макогоном за силу. Ему хочется, чтобы ты спустилась до его уровня и не демонстрировала альтернативное поведение. Выходит замкнутый круг: чим больше ты прилагаешь усилия к отношениям, тем хуже они становятся", — комментирует Астафьева. 

 

Ведущая Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/
Ведущая Даша Астафьева. Фото: instagram.com/da_astafieva/

В такие моменты артистка советует сразу обратиться к специалисту или к близким, которые должны напомнить женщине, чего она действительно стоит.

Напомним, Тина Кароль устроила фотосессию в платье на обнаженное тело.

Ранее супруга Джастина Бибера оголила ягодицы в пляжной фотосессии.

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