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Даша Кацуріна розповіла, як її змінило розлучення

7 лютого 2024 17:00
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Даша Кацуріна розповіла, як її змінило розлучення
Підприємиця Даша Кацуріна. Фото: vogue.cz
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Підприємиця Даша Кацуріна дала відверте інтерв'ю, у якому розповіла, як її змінило розлучення з ресторатором Михайлом Кацуріним. Також поговорила про бізнес. 

Інтерв'ю з'явилося у чеському Vogue.

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Життя змінилося на краще 

Підприємиця Даша Кацуріна у 2022 році оголосила про розлучення з чоловіком, ресторатором і бізнесменом Михайлом Кацуріним. 

У подружжя є дві дитини, син Іван на той час був ще дуже маленький, проте подружжя прийняло таке рішення. 

Згодом стало відомо, що Кацурін зустрічається зі співачкою Надею Дорофєєвою, яка на той момент теж оголосила про розлучення зі співаком Володимиром Дантесом. 

 

Пізніше стало відомо, що Кацуріна і Дантес також зійшлися і почали зустрічатися. 

У інтерв'ю чеському Vogue Даша розповіла, що розлучення, яке відбувалося одночасно з початком повномасштабного вторгнення, змінило її.

 

Даша Кацуріна
Підприємиця Даша Кацуріна. Фото: vogue.cz

"Одночасно з масовим нападом на мою землю я переживала розлучення з двома дітьми на руках. Цей досвід показав мені, наскільки я сильна і наскільки недооцінювала себе раніше. Я подорослішала і почала подобатися собі. Моє життя таким чином змінилося на краще, але нікому я точно не радила би цей метод", — розповіла Кацуріна. 

Переважно під час інтерв'ю Даша розповідала про свій бізнес, зокрема той, що відкрила у Польщі. Там вона має магазин одягу. Дівчина розповіла про різницю створення бізнесу в Україні та Європі. 

 

Даша Кацуріна
Підприємиця Даша Кацуріна. Фото: vogue.cz

"Для мене найсуттєвіша різниця це темп життя і підхід до справи. У Києві все швидко, конкуренція велика, тому що у нас одна клієнтура. Клієнти дуже вимогливі, це гра на виживання. У Варшаві все набагато повільніше, з великою повагою до робочого часу і зовсім іншим підходом до культури праці загалом. Варшава значно сповільнила мене, і я зараз це ціную", — поділилася підприємиця. 

Нагадаємо, Кацуріна показала кадри з незвичного побачення з Дантесом. 

Також ми писали, що Даша Кацуріна показала, як відпочиває з Дантесом, дітьми і батьками. 

Надя Дорофєєва
Володимир Дантес
бізнес
Даша Кацуріна
Зіркове розлучення
українські зірки
Міша Кацурін

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