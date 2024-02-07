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Даша Кацурина рассказала, как ее изменил развод

7 февраля 2024 17:00
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Даша Кацурина рассказала, как ее сменил развод
Предприниматель Даша Кацурина. Фото: vogue.cz
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Предприниматель Даша Кацурина дала откровенное интервью, в котором рассказала, как ее изменил развод с ресторатором Михаилом Кацуриным. Также поговорила о бизнесе.

Интервью появилось в чешском Vogue.

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Жизнь изменилась к лучшему

Предприниматель Даша Кацурина в 2022 году объявила о разводе с мужем, ресторатором и бизнесменом Михаилом Кацуриным.

У супругов есть два ребенка, сын Иван тогда времени был еще очень маленький, однако супруги приняли такое решение.

Впоследствии стало известно, что Кацурин встречается с певицей Надей аДорофеевой, которая на тот момент тоже объявила о разводе с певцом Владимиром Дантесом.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Dasha Katsurina (@dasha_katsurina)

Позже стало известно, что Кацурина и Дантес также сошлись и начали встречаться.

В интервью чешскому Vogue Даша рассказала, что развод, происходивший одновременно с началом полномасштабного вторжения, изменил ее.

 

Даша Кацурина
Предприниматель Даша Кацурина. Фото: vogue.cz

"Одновременно с массовым нападением на мою землю я переживала развод с двумя детьми на руках. Этот опыт показал мне, насколько я сильная и насколько недооценивала себя раньше. Я повзрослела и начала нравиться себе. Моя жизнь таким образом изменилась к лучшему, но никому я точно не советовала бы этот метод", — рассказала Кацурина.

Преимущественно во время интервью Даша рассказывала о своем бизнесе, в частности, который открыша в Польше. Там у нее магазин одежды. Девушка рассказала о разнице создания бизнеса в Украине и Европе.

 

Даша Кацурина
Предприниматель Даша Кацурина. Фото: vogue.cz

"Для меня самая существенная разница  это темп жизни и подход к делу. В Киеве все быстро, конкуренция большая, потому что у нас одна клиентура. Клиенты очень требовательны, это игра на выживание. В Варшаве все гораздо медленнее, с большим уважением к рабочему времени и совсем другим подходом к культуре труда в целом. Варшава значительно замедлила меня, и я сейчас это ценю", — поделилась предпринимательница.

Напомним, Кацурина показала кадры с необычного свидания с Дантесом.

Также мы писали, что Даша Кацурина показала, как отдыхает с Дантесом, детьми и родителями.

Надя Дорофеева
Владимир Дантес
бизнес
Даша Кацурина
Звездный развод
украинские звезды
Миша Кацурин

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