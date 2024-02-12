Дмитро Гордон показав себе з шевелюрою і згадав свої перші інтерв'ю

Інтерв'юер Дмитро Гордон. Скриншот з відео на YouTube

Інтерв'юер Дмитро Гордон показав архівне фото, де йому 17 років. На ньому він бере інтерв'ю у відомого спортсмена. Та прихильників більше вразила зачіска журналіста.

Світлину опублікував у Instagram.

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Дмитро Гордон був журналістом ще до свого повноліття. Вже у 17 років він брав інтерв'ю у відомих людей, навіть у тих, хто зазвичай відмовлявся від розмов з журналістами. Одним з респондентів молодого Гордона був видатний футболіст, нині тренер Олег Блохін.

За словами інтерв'юера, тоді у спортсмена важко було домогтися інтерв'ю, але йому у цьому допоміг ще один відомий український футболіст Валерій Лобановський. Саме він свого часу попросив у колеги поспілкуватися з Гордоном. Архівний кадр, який опублікував, був зроблений під час інтерв'ю на базі "Динамо" у Києві 1985 року.

"Мені 17 років, і я беру інтерв'ю у видатного Олега Блохіна на базі київського "Динамо". Блохін на той час інтерв'ю нікому не давав, але його про це попросив Лобановський, який симпатизував мені. Київ, 1985 рік", — написав Дмитро Гордон у дописі.

Проте прихильників на фото найбільше зацікавила зачіска журналіста. Дмитро, якого всі звикли бачити лисим, на фото 39-річної давнини був з густим волоссям.

Попри те, що це досить логічно, адже Гордон був ще підлітком, підписникам все рівно важко вірилося, що це дійсно його шевелюра. Занадто звикли до образу інтерв'юера без волосся.

Напам'ятаємо, раніше ми повідомляли, що Гордон відреагував на звільнення Залужного з посади Головнокомандувача ЗСУ. Також журналіст реагував на інтерв'ю Путіна для Карлсона.