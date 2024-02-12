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Дмитрий Гордон показал себя с шевелюрой и вспомнил свои первые интервью

12 февраля 2024 12:16
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Дмитрий Гордон показал себя с шевелюрой и вспомнил свои первые интервью
Интервьюер Дмитрий Гордон. Скриншот с видео на YouTube
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Интервьюер Дмитрий Гордон показал архивное фото, на котором ему 17 лет. На нем он берет интервью у известного спортсмена. Но поклонников больше поразила прическа журналиста.

Фотографию опубликовал в Instagram.

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Дмитрий Гордон был журналистом еще до своего совершеннолетия. Уже в 17 лет он брал интервью у известных людей, даже у тех, кто обычно отказывался от разговоров с журналистами. Одним из респондентов молодого Гордона был выдающийся футболист, сейчас тренер Олег Блохин.

По словам интервьюера, тогда у спортсмена тяжело было добиться интервью, но ему в этом помог еще один известный украинский футболист Валерий Лобановский. Именно он в свое время попросил коллегу пообщаться с Гордоном. Архивный кадр, который он опубликовал, был сделан во время интервью на базе "Динамо" в Киеве в 1985 году.

 

"Мне 17 лет, и я беру интервью у выдающегося Олега Блохина на базе киевского "Динамо". Блохин в то время интервью никому не давал, но его об этом попросил симпатизировавший мне Лобановский. Киев, 1985 год", — написал Дмитрий Гордон в публикации.

Однако поклонников на фото больше всего заинтересовала прическа журналиста. Дмитрий, которого все привыкли видеть лысым, на фото 39-летней давности был с густыми волосами.

Несмотря на то, что это достаточно логично, ведь Гордон был еще подростком, подписчикам все равно тяжело верилось, что это действительно его шевелюра. Слишком привыкли к образу интервьюера без волос.

Напомним, ранее мы сообщали, что Гордон отреагировал на увольнение Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Также журналист реагировал на интервью Путина Карлсону.

спорт
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Дмитрий Гордон
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Олег Блохин
украинские звезды
Валерий Лобановский

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