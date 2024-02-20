Добринін спростував стосунки з Чарою Хорив і розповів про обраницю

Ведучий Нікіта Добринін. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Ведучий Нікіта Добринін розкрив нові подробиці свого роману. Виявилося, що модель Чара Хорив, з якою чоловіку приписували роман, не його обраниця.

Про це розповів в коментарі Люкс ФМ.

Сердце Добриніна не вільне

Нікіта Добринін спростував чутки про стосунки з моделлю Чарою Хорив, яку прихильники неодноразово помічали у його сторіс.

"У мене немає з нею роману. Завжди з однієї сторони хочеться стосунків, з іншого ні. У нас з нею прекрасне дружнє спілкування? і мені це приємно", — розповів ведучий.

Судячи з його слів, почуття все ж були, але з якоїсь причини вони з моделлю залишилися друзями. Їх також більше не бачать разом.

Чара Хорив з букетом від Нікіти Добриніна. Фото: instagram.com/charakhoriv

Та надовго Нікіта сам не залишився — він також розповів, що він і зараз закоханий.

"Зараз моє серце не вільне. Вона займається зовсім іншим. Я радий, що вона не з моєї, не з публічної сфери", — поділився Добринін.

Проте стосунки у пари поки що не дуже серйозні, адже з сином свою обраницю поки що не знайомить.

"Якщо я буду розуміти, що це надсерйозні стосунки, то я з радістю буду знайомити з Левом. Поки ще не знайомив", — розповів ведучий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Добринін підігрів чутки про свої стосунки, а Квіткова прокоментувала їх. Також ми повідомляли, що прихильники розсекретили, з ким зустрічається Добринін.