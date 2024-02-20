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Добринін спростував стосунки з Чарою Хорив і розповів про обраницю

20 лютого 2024 11:47
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Добринін спростував стосунки з Чарою Хорив і розповів про обраницю
Ведучий Нікіта Добринін. Фото: instagram.com/nikitadobrynin
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Ведучий Нікіта Добринін розкрив нові подробиці свого роману. Виявилося, що модель Чара Хорив, з якою чоловіку приписували роман, не його обраниця. 

Про це розповів в коментарі Люкс ФМ

 

Сердце Добриніна не вільне

Нікіта Добринін спростував чутки про стосунки з моделлю Чарою Хорив, яку прихильники неодноразово помічали у його сторіс. 

 

"У мене немає з нею роману. Завжди з однієї сторони хочеться стосунків, з іншого ні. У нас з нею прекрасне дружнє спілкування? і мені це приємно", — розповів ведучий. 

Судячи з його слів, почуття все ж були, але з якоїсь причини вони з моделлю залишилися друзями. Їх також більше не бачать разом.  

 

Добринін спростував стосунки з Чарою Хорив і розповів про обраницю - фото 1
Чара Хорив з букетом від Нікіти Добриніна. Фото: instagram.com/charakhoriv

Та надовго Нікіта сам не залишився — він також розповів, що він і зараз закоханий. 

"Зараз моє серце не вільне. Вона займається зовсім іншим. Я радий, що вона не з моєї, не з публічної сфери", — поділився Добринін. 

Проте стосунки у пари поки що не дуже серйозні, адже з сином свою обраницю поки що не знайомить. 

"Якщо я буду розуміти, що це надсерйозні стосунки, то я з радістю буду знайомити з Левом. Поки ще не знайомив", — розповів ведучий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Добринін підігрів чутки про свої стосунки, а Квіткова прокоментувала їх. Також ми повідомляли, що прихильники розсекретили, з ким зустрічається Добринін.

Роман Лещенко
Даша Квіткова
Нікіта Добринін
відносини
Зіркове розлучення

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