Добрынин опроверг отношения с Чарой Хорив и рассказал об избраннице

Ведущий Никита Добрынин. Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Ведущий Никита Добрынин раскрыл новые подробности своего романа. Оказалось, что модель Чара Хорива, с которой мужчине приписывали роман, не его избранница.

Об этом рассказал в комментарии Люкс ФМ.

Сердце Добрынина не свободно

Никита Добрынин опроверг слухи об отношениях с моделью Чарой Хорив, которую поклонники неоднократно замечали в его сторис.

"У меня нет с ней романа. Всегда с одной стороны хочется отношений, с другой нет. У нас с ней прекрасное дружеское общение, и мне это приятно", — рассказал ведущий.

Судя по его словам, чувства все же были, но по какой-то причине они с моделью остались друзьями. Их также больше не видят вместе.

Чара Хорив с букетом от Никиты Добрынина. Фото: instagram.com/charakhoriv

Но долго Никита сам не остался — он также рассказал, что он и сейчас влюблен.

"Сейчас мое сердце не свободно. Она занимается совсем другим. Я рад, что она не из моей, не из публичной сферы", — сказал Добрынин.

Однако отношения у пары пока не очень серьезные, ведь с сыном свою избранницу пока не знакомит.

"Если я буду понимать, что это сверхсерьезные отношения, то я с радостью буду знакомить с Львом. Пока еще не знакомил", — рассказал ведущий.

Напомним, ранее мы писали, что Добрынин подогрел слухи о своих отношениях, а Квиткова прокомментировала их. Также мы сообщали, что поклонники рассекретили, с кем встречается Добрынин.