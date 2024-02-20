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Добрынин опроверг отношения с Чарой Хорив и рассказал об избраннице

20 февраля 2024 11:47
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Добрынин опроверг отношения с Чарой Хорив и рассказал об избраннице
Ведущий Никита Добрынин. Фото: instagram.com/nikitadobrynin
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Ведущий Никита Добрынин раскрыл новые подробности своего романа. Оказалось, что модель Чара Хорива, с которой мужчине приписывали роман, не его избранница.

Об этом рассказал в комментарии Люкс ФМ.

 

Сердце Добрынина не свободно

Никита Добрынин опроверг слухи об отношениях с моделью Чарой Хорив, которую поклонники неоднократно замечали в его сторис.

 

"У меня нет с ней романа. Всегда с одной стороны хочется отношений, с другой нет. У нас с ней прекрасное дружеское общение, и мне это приятно", — рассказал ведущий.

Судя по его словам, чувства все же были, но по какой-то причине они с моделью остались друзьями. Их также больше не видят вместе.

 

Добрынин опроверг отношения с Чарой Хорив и рассказал об избраннице - фото 1
Чара Хорив с букетом от Никиты Добрынина. Фото: instagram.com/charakhoriv

Но долго Никита сам не остался — он также рассказал, что он и сейчас влюблен.

"Сейчас мое сердце не свободно. Она занимается совсем другим. Я рад, что она не из моей, не из публичной сферы", — сказал Добрынин.

Однако отношения у пары пока не очень серьезные, ведь с сыном свою избранницу пока не знакомит.

"Если я буду понимать, что это сверхсерьезные отношения, то я с радостью буду знакомить с Львом. Пока еще не знакомил", — рассказал ведущий.

Напомним, ранее мы писали, что Добрынин подогрел слухи о своих отношениях, а Квиткова прокомментировала их. Также мы сообщали, что поклонники рассекретили, с кем встречается Добрынин.

Роман Лещенко
Даша Квиткова
Никита Добрынин
отношения
Звездный развод

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