Донька Бена Аффлека позбулася свого волосся
Донька американського актора Бена Аффлека кардинально змінила імідж. Вона вирішила спробувати себе відчути з максимально короткою зачіскою.
Про це пише Page Six.
Донька Бена Аффлека зрізала волосся
Серафіна Аффлек, донька акторів Бена Аффлека і Дженніфер Гарнер, повністю змінила імідж. Вона вирішила, що хоче мати у 15 років дуже коротку зачіску.
Зміни зовнішності помітили фотографи, коли дівчина обіймала свою маму на прощання та чекала на шкільний автобус у Лос-Анджелесі.
Серафіна вдягається, як типовий американський підліток — джинси карго, кросівки, сірий світшот і яскраві футболки під ним.
До кардинальних перемін донька Бена Аффлека мала стрижку каре і каштанове волосся.
Заплутані стосунки Бена Аффлека з жінками
Бен Аффлек у 2002 році зустрічався і навіть заручився з співачкою Дженніфер Лопес, проте розлучились.
У 2005 році артист одружився з акторкою Дженніфер Гарнер. Їхній шлюб тривав 13 років і вони мають троє спільних дітей — Вайолет, Серафіну і Семюеля.
Джей Ло вийшла заміж за Марка Ентоні і народила доньку Еммі, проте і її шлюб не був щасливим до кінця.
Восени 2021 року Лопес і Аффлек знову почали зустрічатися, а 16 липня 2022 року одружилися у Лас-Вегасі.
Раніше ми писали, що Джей Ло влаштувала грандіозну різдвяну вечірку з Беном Аффлеком.
Також ексдружина Бена Аффлека влаштувала кумедну фотосесію.
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