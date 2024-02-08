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Донька Бена Аффлека позбулася свого волосся

8 лютого 2024 16:52
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Донька Бена Аффлека позбулася свого волосся
Бен Аффлек і його донька Серафіна. Фото: MEGA
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Донька американського актора Бена Аффлека кардинально змінила імідж. Вона вирішила спробувати себе відчути з максимально короткою зачіскою.

Про це пише Page Six.

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Серафіна Аффлек, донька акторів Бена Аффлека і Дженніфер Гарнер, повністю змінила імідж. Вона вирішила, що хоче мати у 15 років дуже коротку зачіску.

Серафима Аффлек. Фото: BACKGRID
Серафіна Аффлек. Фото: BACKGRID

Зміни зовнішності помітили фотографи, коли дівчина обіймала свою маму на прощання та чекала на шкільний автобус у Лос-Анджелесі.

Серафима Аффлек. Фото: BACKGRID
Серафіна Аффлек з мамою. Фото: BACKGRID

Серафіна вдягається, як типовий американський підліток — джинси карго, кросівки, сірий світшот і яскраві футболки під ним. 

До кардинальних перемін донька Бена Аффлека мала стрижку каре і каштанове волосся. 

Серафима Аффлек. Фото: BACKGRID
Серафима Аффлек до зміни зачіски. Фото: BACKGRID

Заплутані стосунки Бена Аффлека з жінками

Бен Аффлек у 2002 році зустрічався і навіть заручився з співачкою Дженніфер Лопес, проте розлучились.

У 2005 році артист одружився з акторкою Дженніфер Гарнер. Їхній шлюб тривав 13 років і вони мають троє спільних дітей — Вайолет, Серафіну і Семюеля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Джей Ло вийшла заміж за Марка Ентоні і народила доньку Еммі, проте і її шлюб не був щасливим до кінця.

Восени 2021 року Лопес і Аффлек знову почали зустрічатися, а 16 липня 2022 року одружилися у Лас-Вегасі.

Раніше ми писали, що Джей Ло влаштувала грандіозну різдвяну вечірку з Беном Аффлеком.

Також ексдружина Бена Аффлека влаштувала кумедну фотосесію.

родина
Бен Аффлек
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донька

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