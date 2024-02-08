Дочь Бена Аффлека лишилась своих волос
Дочь американского актера Бена Аффлека кардинально сменила имидж. Она решила попытаться себя почувствовать с максимально короткой прической.
Об этом пишет Page Six.
Дочь Бена Аффлека срезала волосы
Серафина Аффлек, дочь актеров Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, полностью сменила имидж. Она решила, что хочет иметь в 15 лет очень короткую прическу.
Изменения облика заметили фотографы, когда девушка обнимала свою маму на прощание и ждала школьный автобус в Лос-Анджелесе.
Серафина одевается как типичный американский подросток — джинсы карго, кроссовки, серый свитшот и яркие футболки под ним.
До кардинальных перемен дочь Бена Аффлека имела стрижку каре и каштановые волосы.
Запутанные отношения Бена Аффлека с женщинами
Бен Аффлек в 2002 году встречался и даже обручился с певицей Дженнифер Лопес, однако они расстались.
В 2005 году артист женился на актрисе Дженнифер Гарнер. Их брак длился 13 лет и у них трое общих детей — Вайолет, Серафин и Сэмюэль.
Джей Ло вышла замуж за Марка Энтони и родила дочь Эмми, однако и ее брак не был счастлив до конца.
Осенью 2021 года Лопес и Аффлек снова начали встречаться, а 16 июля 2022 года поженились в Лас-Вегасе.
Ранее мы писали, что Джей Ло устроила грандиозную рождественскую вечеринку с Беном Аффлеком .
Также экс-жена Бена Аффлека устроила забавную фотосессию.
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