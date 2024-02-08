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Дочь Бена Аффлека лишилась своих волос

8 февраля 2024 16:52
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Дочь Бена Аффлека лишилась своих волос
Бен Аффлек и его дочь Серафина. Фото: MEGA
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Дочь американского актера Бена Аффлека кардинально сменила имидж. Она решила попытаться себя почувствовать с максимально короткой прической.

Об этом пишет Page Six.

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Серафина Аффлек, дочь актеров Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер, полностью сменила имидж. Она решила, что хочет иметь в 15 лет очень короткую прическу.

Серафима Аффлек. Фото: BACKGRID
Серафина Аффлек. Фото: BACKGRID

Изменения облика заметили фотографы, когда девушка обнимала свою маму на прощание и ждала школьный автобус в Лос-Анджелесе.

Серафима Аффлек. Фото: BACKGRID
Серафин Аффлек с мамой. Фото: BACKGRID

Серафина одевается как типичный американский подросток — джинсы карго, кроссовки, серый свитшот и яркие футболки под ним.

До кардинальных перемен дочь Бена Аффлека имела стрижку каре и каштановые волосы.

Серафима Аффлек. Фото: BACKGRID
Серафима Аффлек к смене прически. Фото: BACKGRID

Запутанные отношения Бена Аффлека с женщинами

Бен Аффлек в 2002 году встречался и даже обручился с певицей Дженнифер Лопес, однако они расстались.

В 2005 году артист женился на актрисе Дженнифер Гарнер. Их брак длился 13 лет и у них трое общих детей — Вайолет, Серафин и Сэмюэль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jennifer Lopez (@jlo)

Джей Ло вышла замуж за Марка Энтони и родила дочь Эмми, однако и ее брак не был счастлив до конца.

Осенью 2021 года Лопес и Аффлек снова начали встречаться, а 16 июля 2022 года поженились в Лас-Вегасе.

Ранее мы писали, что Джей Ло устроила грандиозную рождественскую вечеринку с Беном Аффлеком .

Также экс-жена Бена Аффлека устроила забавную фотосессию.

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