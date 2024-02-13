Донька Бена Аффлека шокувала яскравою зміною іміджу
Актор Бен Аффлек був помічений у Лос-Анджелесі в компанії молодшої дочки Серафіни від шлюбу з Дженніфер Гарнер та падчерки Емми, дочки Дженніфер Лопес. Сім'я потрапила до об'єктивів папараці під час шопінгу в комісійному магазині Crossroads Trading.
Про це пише Daily Mail.
Бен Аффлек на сіймейній прогулянці
15-річна дочка актора вразила новим кольором волосся. Серафіна коротко підстриглася та пофарбувалася у рожевий. Бен і його дочка були одягнені в картаті сорочки. Серафіна також доповнила свій новий образ яскравими шортами та різними шкарпетками. 15-річна дочка Дженніфер Лопес Емма теж виглядала як типовий підліток у толстовці та кедах.
Бен Аффлек та екс-дружина Дженніфер Гарнер, з якою він розлучився у 2015 році, виховують трьох дітей: Вайолет, Серафіну та Семюеля. Колишнє подружжя перебуває у дружніх стосунках і часто проводять час разом. Багато інтернет-користувачів впевнені, що з Гарнер Бен відчуває щасливішим, ніж з нинішньою дружиною.
Актор не любить публічність і папараці псують йому настрій. Раніше Дженніфер Лопес була вкрай незадоволена зближенням свого чоловіка з його колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес приголомшила відвертою зйомкою до Дня закоханих.
Раніше ексдружина Бена Аффлека Дженніфер Гарнер вразила кумедною появою на червоній доріжці.
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