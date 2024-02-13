Дочь Бена Аффлека шокировала ярким изменением имиджа

Актер Бен Аффлек с дочерью Серафиной и дочерью Дженнифер Лопес. Фото: X17online.com

Актер Бен Аффлек был замечен в Лос-Анджелесе в компании младшей дочери Серафины от брака с Дженнифер Гарнер и падчерицы Эммы, дочери Дженнифер Лопес. Семья попала в объективы папарацци во время шопинга в комиссионном магазине Crossroads Trading.

Об этом пишет Daily Mail.

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15-летняя дочь актера поразила новым цветом волосы. Серафина коротко подстриглась и покрасилась в розовый. Бен и его дочь были одеты в клетчатые рубашки. Серафина также дополнила свой новый образ яркими шортами и разными носками. 15-летняя дочь Дженнифер Лопес Эмма тоже выглядела как типичный подросток в толстовке и кедах.

Актер Бен Аффлек с дочерью Серафиной и дочерью Дженнифер Лопес. Фото: X17online.com

Дочь Аффлека Серафина и дочь Дженнифер Лопес Эмма. Фото: X17online.com

Бен Аффлек и экс-супруга Дженнифер Гарнер, с которой он расстался в 2015 году, воспитывают троих детей: Вайолет, Серафину и Сэмюэля. Бывшие супруги находятся в дружеских отношениях и часто проводят время вместе. Многие интернет-пользователи уверены, что с Гарнером Бен чувствует счастливее, чем с нынешней женой.

Актер не любит публичность и папарацци портят ему настроение. Ранее Дженнифер Лопес была очень недовольна сближением своего супруга с его бывшей женой Дженнифер Гарнер.

Напомним, Дженнифер Лопес ошеломила откровенной съемкой ко Дню влюбленных.

Ранее экс-супруга Бена Аффлека Дженнифер Гарнер поразила забавным появлением на красной дорожке.