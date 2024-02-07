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Донька Брюса Вілліса приголомшила схожістю із батьком на дитячому фото

7 лютого 2024 09:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Донька Брюса Вілліса приголомшила схожістю із батьком на дитячому фото
Донька Брюса Вілліса з батьком. Фото: instagram.com/buuski/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Донька актора Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула відсвяткувала свій 30 день народження 3 лютого. Дівчина продовжує святкування і з цієї нагоди поділилася дитячим фото, на якому вражає схожістю із зірковим батьком.

Фото дівчина опублікувала у своєму Instagram.

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На знімку Таллула зображена дитячому кріслі. Сама дівчина підписала світлину іронічно:

"Коли тобі 30, але потай насправді ти лише крихітний жовтенький Брюс Вілліс", — прокоментувала Таллула знімок.

 

Донька Брюса Вілліса Таллула у дитинстві. Фото: instagram.com/buuski/
Донька Брюса Вілліса Таллула у дитинстві. Фото: instagram.com/buuski/

Саме свято дічина відзначила у колі рідних: мами, батька та сестер. Родина актора у березні 2022 року розповіла, що Вілліс залишає акторську кар’єру після того, як у нього діагностували афазію, розлад, який зазвичай викликається пошкодженням ділянки мозку, яка контролює вираження та розуміння мови.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tallulah (@buuski)

 

Брюс Вілліс, Таллуа та Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/
Брюс Вілліс, Таллуа та Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Але в лютому минулого року також повідомили, що він має лобно-скроневу деменцію, рідкісну форму нейродегенеративного розладу, яка може вплинути на "особистість, поведінку та мову".

Крім Таллули, у Мур та Вілліса також є ще дві дочки: 35-річна Румер і 32-річна Скаут. Вілліс і Мур вперше зустрілися на прем'єрі комедійного фільму "Стейка" в серпні 1987 року, а потім майже через чотири місяці одружились у листопаді. Їхня перша донька Румер народилася через рік після їхньої першої зустрічі, у серпні 1988 року, а дві її сестри Скаут і Таллула з’явилися на світ у 1991 та 1994 роках. У червні 1998 року Вілліс і Мур після майже 11-річного шлюбу оголосили, що вони розлучаються.

Зрештою їхнє розлучення було завершено трохи більше ніж через два роки, у жовтні 2000 року. Їхні дружні стосунки збереглися навіть після того, як 68-річний Вілліс одружився з його другою дружиною Еммою Хемінг Вілліс у 2009 році. Відтоді у них народилися дві доньки: 11-річна Мейбл та дев’ятирічна Евелін. У березні минулого року вони відзначили 14-ту річницю весілля.

Нагадаємо, дружина Брюса Вілліса привітала його з річницею весілля.

Раніше донька Брюса Вілліса показала ніжне фото з батьком.

Брюс Вілліс
Демі Мур
закордонні зірки
зірки

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