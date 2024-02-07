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Дочь Брюса Уиллиса ошеломила сходством с отцом на детском фото

7 февраля 2024 09:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Дочь Брюса Уиллиса ошеломила сходством с отцом на детском фото
Дочь Брюса Уиллиса с отцом. Фото: instagram.com/buuski/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Дочь актера Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула отпраздновала свой 30-й день рождения 3 февраля. Девушка продолжает празднование и по этому случаю поделилась детским фото, на котором поразила сходством со звездным отцом.

Фото девушка опубликовала в своем Instagram.

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На снимке Таллула изображена в детском кресле. Сама девушка подписала фотографию иронично:

"Когда тебе 30, но на самом деле ты только крохотный желтенький Брюс Уиллис", — прокомментировала Таллула снимок.

 

Дочь Брюса Уиллиса Таллула в детстве. Фото: instagram.com/buuski/
Дочь Брюса Уиллиса Таллула в детстве. Фото: instagram.com/buuski/

Сам праздник девушка отметила в кругу родных: мамы, отца и сестер. Семья актера в марте 2022 года рассказала, что Уиллис оставляет актерскую карьеру после того, как у него диагностировали афазию, расстройство, обычно вызываемое повреждением участка мозга, контролирующего выражение и понимание речи.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tallulah (@buuski)

 

Брюс Уиллис, Таллуа и Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/
Брюс Уиллис, Таллуа и Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore/

Но в феврале прошлого года также сообщили, что у него лобно-височная деменция, редкая форма нейродегенеративного расстройства, которая может повлиять на "личность, поведение и речь".

Кроме Таллулы, у Мур и Уиллиса есть еще две дочери: 35-летняя Румер и 32-летняя Скаут. Уиллис и Мур впервые встретились на премьере комедийного фильма "Стейка" в августе 1987 года, а затем спустя почти четыре месяца поженились в ноябре. Их первая дочь Румер родилась через год после их первой встречи в августе 1988 года, а две ее сестры Скаут и Таллула появились на свет в 1991 и 1994 годах. В июне 1998 года Уиллис и Мур после почти 11-летнего брака объявили, что они разводятся.

В конце концов, их развод был завершен чуть более чем через два года, в октябре 2000 года. Их дружеские отношения сохранились даже после того, как 68-летний Уиллис женился на его второй супруге Эмме Хеминг Уиллис в 2009 году. С тех пор у них родились две дочери: Мейбл и Эвелин. В марте прошлого года они отметили 14-ю годовщину свадьбы.

Напомним, супруга Брюса Уиллиса поздравила его с годовщиной свадьбы.

Ранее дочь Брюса Уиллиса показала нежное фото с отцом.

Брюс Уиллис
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