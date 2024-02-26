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Донька Фреймут зворушливо привітала маму з 42-річчям

26 лютого 2024 16:42
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко
Донька Фреймут зворушливо привітала маму з 42-річчям
Телеведуча Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia
677c7dcf-97c7-4c83-c121-758606e8d000 - Ростислав Савченко

Телеведуча Ольга Фреймут відсвяткувала 42 день народження. Її зворушливо привітала донька Злата Мітчелл. 

Привітання опублікувала у своєму Instagram

Показала архівні кадри

Телеведуча Ольга Фреймут, яка після початку повномасштабного вторгнення емігрувала у Лондон, відсвяткувала свій 42-й день народження. 

Її привітала 18-річна донька Злата Мітчелл. Вона опублікувала старі фотографії. На двох з них вона маленька поруч з  мамою, на ще одній — Оля одна. 

 

Донька Фреймут зворушливо привітала маму з 42-річчям - фото 1
Маленька Злата Мітчелл з мамою Ольгою Фреймут. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Дівчина присвятила своїй мамі зворушливі слова. 

"З днем народження, найкраща мамо у світі! Культурна ікона, що б ми без тебе робили?" — написала Злата у сторіс. 

 

Донька Фреймут зворушливо привітала маму з 42-річчям - фото 2
Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Вона також відмітила творчу силу і внутрішній вплив своєї мами, якою дуже пишається. 

 

Донька Фреймут зворушливо привітала маму з 42-річчям - фото 3
Маленька Злата Мітчелл з мамою Ольгою Фреймут. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Сама Ольга у свій День народження нічого не публікувала. Проте, тиждень тому вони відсвяткували день народження самої Злати. Тоді Фреймут привітала доньку так само старою фотографією. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FreimutOlia (@freimutolia)

Нагадаємо, раніше ми писали, що дочка Фреймут продемонструвала пишні форми у леопардовій сукні. Також розповідали, що ведуча показала чоловіка, з яким обіймалась в готелі на камеру. 

діти
День народження
Ольга Фреймут
телебачення
українські зірки

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