Донька Фреймут зворушливо привітала маму з 42-річчям

Телеведуча Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/freimutolia

Телеведуча Ольга Фреймут відсвяткувала 42 день народження. Її зворушливо привітала донька Злата Мітчелл.

Привітання опублікувала у своєму Instagram.

Показала архівні кадри

Телеведуча Ольга Фреймут, яка після початку повномасштабного вторгнення емігрувала у Лондон, відсвяткувала свій 42-й день народження.

Її привітала 18-річна донька Злата Мітчелл. Вона опублікувала старі фотографії. На двох з них вона маленька поруч з мамою, на ще одній — Оля одна.

Маленька Злата Мітчелл з мамою Ольгою Фреймут. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Дівчина присвятила своїй мамі зворушливі слова.

"З днем народження, найкраща мамо у світі! Культурна ікона, що б ми без тебе робили?" — написала Злата у сторіс.

Ольга Фреймут. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Вона також відмітила творчу силу і внутрішній вплив своєї мами, якою дуже пишається.

Маленька Злата Мітчелл з мамою Ольгою Фреймут. Фото: instagram.com/zlata_mitchell

Сама Ольга у свій День народження нічого не публікувала. Проте, тиждень тому вони відсвяткували день народження самої Злати. Тоді Фреймут привітала доньку так само старою фотографією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дочка Фреймут продемонструвала пишні форми у леопардовій сукні. Також розповідали, що ведуча показала чоловіка, з яким обіймалась в готелі на камеру.